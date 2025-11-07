Новый кемпер Renault Trafic Escapade составит конкуренцию Volkswagen California

Живая премьера вэна для автопутешественников пройдёт в ближайшие выходные в Бордо (Франция). В продаже в Европе эта новинка появится в начале 2026 года, цены будут обнародованы позднее.

Французская марка начала выпускать Renault Trafic в 1980 году, актуальное третье поколение появилось в 2014-м. Весной 2025-го компания презентовала новый фургон Trafic, получивший полностью электрическую «начинку». В его основу легла платформа SDV (Software Defined Vehicle), за разработку которой отвечало подразделение Ampere, входящее в состав Renault. Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство нового вэна будет налажено летом 2026-го на заводе в Сандувиле (Франция).

салон Renault Trafic Escapade

В компании рассказали о том, что подготовили кемпер на базе Renault Trafic, правда, он базируется на актуальном вэне третьей генерации. Живая премьера Trafic Escapade пройдёт 8-9 ноября 2025 года в рамках выставки Van Life Expo в Бордо (Франция). Известно, что на старосветский рынок этот кемпер выйдет в начале 2026 года.

Ожидается, что в Европе новинка французского бренда поборется за покупателей с Volkswagen California и Ford Transit Custom Nugget. Салон Renault Trafic Escapade рассчитан на семерых седоков (у конкурентов – 4-5 седоков). При этом у кемпера Рено нашлось место даже для кухонного модуля, правда, он интегрирован в багажник. Для модели предусмотрены встроенная газовая плита, пятилитровый резервуар для чистой воды, складная раковина, а также шланг с насадкой с распылителем.

Renault Trafic Escapade

Одним из главных отличий от конкурентов является отсутствие у Trafic Escapade дополнительного спального места, интегрированного в крышу вэна. Так, у кемперов VW и Ford верхняя часть, снабжённая тентом, откидывается под углом вверх и создаёт вариант «палатки» для сна и отдыха на природе. Renault предусмотрела для своего «приключенческого» вэна только раскладную двуспальную кровать в салоне. При этом сиденья во втором ряду могут поворачиваться, а у топ-версии имеется ещё раскладной столик.

Renault Trafic Escapade снабдили информационно-развлекательной системой Easy Link с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и беспроводным подключением к смартфону. В салоне есть дополнительный выдвижной ящик для хранения вещей, автоматический климат-контроль; ещё модель получила ряд современных водительских помощников.

Кемпер будет представлен в двух комплектациях – Evolution и Iconic. В списке дополнительных опций для топ-версии числятся 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, а ещё камера заднего вида.

Моторную гамму Renault Trafic Escapade составляют два 2,0-литровых дизеля Blue dCi: мощность «младшего» составляет 150 л.с., а у «старшего» отдача равна 170 л.с. Обоим двигателям положена новая девятиступенчатая автоматическая коробка передач EAG9, а стартовому варианту в пару предлагается ещё шестискоростная механика. Цены нового кемпера будут обнародованы позже, производство наладят на заводе в Сандувиле.