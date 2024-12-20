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  • Обновлённый Rolls-Royce Cullinan от Mansory: больше мощности и карбоновый гротеск

Обновлённый Rolls-Royce Cullinan от Mansory: больше мощности и карбоновый гротеск

20.12.2024 289 0 2

Германское тюнинг-ателье Mansory добралось до пережившего весной этого года рестайлинг лакшери-кроссовера Cullinan, по своему усилило его дизайнерскую концепцию и подбросило двигателю V12 лишних «лошадок».

Cullinan дебютировал в 2018 году, многие поклонники Rolls-Royce до сих пор воротят от него носы — мол, это не настоящий Rolls-Royce, не канонический. Рестайлинг образца 2024 года дополнительно отпугнул от Cullinan консервативно настроенных поклонников британской марки: обновлённый кроссовер уже без натяжки можно называть китчевым, но именно такой броский образ позволяет Rolls-Royce привлекать новых клиентов. Тем, кому нравится новый вектор развития дизайна Rolls-Royce, вполне может прийтись по вкусу карбоновый «глутамат натрия» от Mansory для Cullinan — прошедший через руки немецких специалистов британский кроссовер выглядит во всех смыслах сногсшибательно.

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Дизайнеры Mansory сделали передок обновлённого Cullinan ещё более монументальным, продлив светодиодные «потёки» дневных ходовых огней на передний бампер и как бы закольцевав их по нижнему периметру. Подсвеченные прутья радиаторной решётки растиражированы на секции под фарами и передний бампер. Новый капот выглядит особенно эффектно в исполнении из так называемого кованого карбона.

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Новый аэродинамический обвес в сочетании с массивными 24-дюймовыми коваными колёсами FD.15 делает кроссовер более широким и приземистым на вид. Пластика боковин нарочито усложнена с помощью фальшивых воздуховодов, распухших порогов, накладок за багажными окнами и новых молдингов в виде кочерги. Mansory утверждает, что все эти художества вполне функциональны — они успокаивают воздушный поток на боковинах.

Корма получила новый брутальный бампер с развитым диффузором, причём доступны два варианта его дизайна — с двумя центральными выхлопными патрубками либо четырьмя боковыми. Багажная дверь снабжена сразу двумя спойлерами, верхний спойлер — двухъярусный.

На фотографии салона компания Mansory на сей раз поскупилась, сообщил лишь, что снабдила его вышивками собственного логотипа и новым декором из лакированного карбона, а в целом ясно, что ателье может полностью всё перешить и заменить все декоративные поверхности на те, которые захочет заказчик — главное дать волю чувствам!

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6,75-литровый бензиновый битурбомотор V12 на Cullinan в стоке выдаёт 571 л.с. и 850 Нм, на версии Black Badge — 600 л.с. и 900 Нм. Mansory снабдила двигатель новой программой управления и новой спортивной системой выхлопа с пониженным сопротивлением, благодаря чему максимальная отдача повысилась до 720 л.с. и 1050 Нм, а время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,9 с у версии Black Badge до 4,8 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч.

Цена обновлённого Rolls-Royce Cullinan от Mansory не объявлена, но, полагаем, что с учётом стоимости стокового кроссовера «на минималках» тюнинговый Cullinan стоит сильно больше полумиллиона евро.

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