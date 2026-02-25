Рестайлинг ×
  • Обновлённый седан Arcfox Alpha S5 от BAIC приготовился к старту продаж

Обновлённый седан Arcfox Alpha S5 от BAIC приготовился к старту продаж

25.02.2026 96 0 0
Обновлённый седан Arcfox Alpha S5 от BAIC приготовился к старту продаж

Бренд Arcfox продолжает подогревать интерес к своей модернизированной четырехдверке. Как сообщалось ранее, рестайлинговая модель будет доступна с несколькими вариантами начинки.

Посвежевший седан Alpha S5 (он же αS5) принадлежащая концерну BAIC марка Arcfox анонсировала в середине февраля. Теперь компания показала интерьер такой четырехдверки и поделилась подробностями об оснащении. Кроме того, китайские профильные СМИ выяснили дату старта приема предварительных заказов – 1 марта. Ну и напомним, что седан начал свою карьеру на родине в 2024 году. Сейчас модель предложена исключительно с электрической установкой, однако у рестайлингового седана будет еще и гибридная версия.

Обновленный Arcfox Alpha S5

В салоне Arcfox Alpha S5 – модернизированная передняя панель: боковые дефлекторы обдува приняли более лаконичную форму. На передней пассажирской двери больше нет отсека для мелочевки. Иначе оформлены и расположенные на центральном тоннеле подстаканники. А вот планшет мультимедийной системы вопреки ожиданиям остался прежним. Как и раньше, седан не имеет привычной приборки, вместо нее – проекционный дисплей.

Обновленный Arcfox Alpha S5
Обновленный Arcfox Alpha S5
1 / 2
Обновленный Arcfox Alpha S5
Обновленный Arcfox Alpha S5
2 / 2

В Arcfox еще заявили о том, что для седана предусмотрена велюровая обивка. Кроме того, в богатых комплектациях у Alpha S5 отныне аудиосистема с 19 динамиками (у дореформенной четырехдверки 15 динамиков). Наконец, у сиденья пассажира есть подставка для ног и режим «нулевой гравитации».

Обновленный Arcfox Alpha S5

Внешне от дореформенной модели рестайлинговый седан отличается другими бамперами и отсутствием дополнительных светящихся «клыков» спереди. У фар и задних фонарей новая диодная начинка. Скорее всего, Arcfox Alpha S5 сохранил безрамочные двери. Остался и выдвижной спойлер на крышке багажника.

Обновленный Arcfox Alpha S5
Обновленный Arcfox Alpha S5
1 / 3
Обновленный Arcfox Alpha S5
Обновленный Arcfox Alpha S5
2 / 3
Обновленный Arcfox Alpha S5
Обновленный Arcfox Alpha S5
3 / 3

Электрический седан, как и раньше, будет доступен с передним или полным приводом. Первое исполнение – это прежний 252-сильный двигатель, а два мотора Arcfox Alpha S5 4WD вместе все так же выдают 530 л.с. Актуальной «электричке» положены батареи емкостью 64,8 кВт*ч, 74,4 кВт*ч или 79,2 кВт*ч, запас хода варьируется от 560 до 708 км по циклу CLTC. При этом у дореформенного электроседана еще есть переднеприводная версия с 272-сильным двигателем, но в случае с обновленной моделью такой вариант не упоминается.

Обновленный Arcfox Alpha S5
Обновленный Arcfox Alpha S5
1 / 2
Обновленный Arcfox Alpha S5
Обновленный Arcfox Alpha S5
2 / 2

Силовая установка новой гибридной версии включает работающий в режиме генератора бензиновый мотор 1.5 (105 л.с.) и 272-сильный электродвигатель. Китайцы еще пишут, что гибрид укомплектован батареей емкостью 27,4 кВт*ч, и что в электрическом режиме такой седан проедет 175 км.

Дореформенный Arcfox Alpha S5
Дореформенный Arcfox Alpha S5
1 / 3
Дореформенный Arcfox Alpha S5
Дореформенный Arcfox Alpha S5
2 / 3
Дореформенный Arcfox Alpha S5
Дореформенный Arcfox Alpha S5
3 / 3

Цены, видимо, объявят в марте. Дореформенный электрический Arcfox Alpha S5 стоит 127 800 – 177 800 юаней (примерно 1,4 млн – 2 млн рублей по текущему курсу).

седан Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто рестайлинг Arcfox Arcfox αS5 BAIC
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Яндекс вместо дизеля и третий ключик: обзор обновленных Haval H7 и H9 В автомобильном мире чтут законы, по которым проходит жизненный цикл практически любой модели. Она рождается, через какое-то время получает пакет изменений, затем – серьезный рестайлинг, и,... 1452 3 0 25.02.2026
Статьи / Колёсная база Почему зимой в бензобаке образуется вода и как от неё избавиться Зимой топливный бак автомобиля превращается в климатическую лабораторию. Снаружи мороз, внутри – тёплый воздух, конденсат и немного физики. Как результат, в баке появляется вода. Разбираемся... 1158 3 0 24.02.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Пять причин, почему автомобилю необходимы подкрылки Колёсные арки – одна из самых уязвимых зон кузова. Здесь сходятся сразу несколько факторов разрушения: влага, химические реагенты, абразивные частицы и механическое воздействие. И именно зде... 4275 0 0 24.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77041 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47081 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19817 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
15 Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку
4 7 причин купить Exlantix ES
4 Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi
Новые комментарии
Change privacy settings