Обновлённый седан Volkswagen Virtus: первые официальные кадры

Четырехдверке немецкой марки слегка освежили внешность. Интерьер пока не засвечен, но и внутри кардинальных перемен, скорее всего, нет. При этом седану прочат улучшенное оснащение. Кроме того, модель, вероятно, получила новый автомат.

Седан Volkswagen Virtus появился в 2017 году в Латинской Америке, для этого региона модель на платформе MQB выпускают в Бразилии. А в 2022-м четырехдверка «прописалась» еще и в Индии – сразу в обновленном виде. Причем в основе Virtus индийского производства лежит упрощенная «тележка» MQB-A0-IN, то есть такой седан является родственником локальной Skoda Slavia. В августе года нынешнего модель Шкоды пережила плановый рестайлинг. Теперь же пришла очередь индийского VW Virtus. Местное подразделение марки опубликовало тизерный видеоролик модернизированного седана.

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Судя по всему, обновление получилось скромным. Седану Volkswagen Virtus достались другие радиаторная решетка и бамперы, у оптики освежили диодную начинку. От отдельных противотуманок вроде бы отказались. Ну или они стали гораздо меньше и просто не заметны в видео. Как и раньше, Virtus будет доступен в «оспортивленной» версии GT, она-то и запечатлена в ролике. Фишки такого исполнения – черные корпуса наружных зеркал и аналогичного цвета спойлер на крышке багажника.

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Интерьер пока не засвечен. Скорее всего, внутри другими стали материалы отделки. В дорогих версиях также могли появиться увеличенные экраны приборки и мультимедийной системы. Индийские СМИ еще пишут, что Virtus обрел камеры кругового обзора (у дореформенного седана одна камера заднего вида).

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В Индии VW Virtus все так же будет доступен с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатой механикой. Есть и альтернатива. Вероятно, как и в случае с обновленной Skoda Slavia, у рестайлингового Virtus с 1.0 TSI вместо классического шестиступенчатого автомата появился восьмиступенчатый. А седан Volkswagen с 1.5 TSI наверняка сохранил семиступенчатый робот DSG.

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В Индии обновленный Volkswagen Virtus ждут в продаже в декабре. Машины индийского производства поставляют и на экспорт. Например, в ЮАР модель известна как VW Polo Sedan. Но экспортные версии, видимо, модернизируют уже в следующем году, как и латиноамериканский Virtus. К слову, для последнего это будет уже второй рестайлинг.