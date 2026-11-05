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Обновлённый седан Volkswagen Virtus: первые официальные кадры

05.11.2026 2043 0 2
Обновлённый седан Volkswagen Virtus: первые официальные кадры

Четырехдверке немецкой марки слегка освежили внешность. Интерьер пока не засвечен, но и внутри кардинальных перемен, скорее всего, нет. При этом седану прочат улучшенное оснащение. Кроме того, модель, вероятно, получила новый автомат.

Седан Volkswagen Virtus появился в 2017 году в Латинской Америке, для этого региона модель на платформе MQB выпускают в Бразилии. А в 2022-м четырехдверка «прописалась» еще и в Индии – сразу в обновленном виде. Причем в основе Virtus индийского производства лежит упрощенная «тележка» MQB-A0-IN, то есть такой седан является родственником локальной Skoda Slavia. В августе года нынешнего модель Шкоды пережила плановый рестайлинг. Теперь же пришла очередь индийского VW Virtus. Местное подразделение марки опубликовало тизерный видеоролик модернизированного седана.

Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Судя по всему, обновление получилось скромным. Седану Volkswagen Virtus достались другие радиаторная решетка и бамперы, у оптики освежили диодную начинку. От отдельных противотуманок вроде бы отказались. Ну или они стали гораздо меньше и просто не заметны в видео. Как и раньше, Virtus будет доступен в «оспортивленной» версии GT, она-то и запечатлена в ролике. Фишки такого исполнения – черные корпуса наружных зеркал и аналогичного цвета спойлер на крышке багажника.

Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Интерьер пока не засвечен. Скорее всего, внутри другими стали материалы отделки. В дорогих версиях также могли появиться увеличенные экраны приборки и мультимедийной системы. Индийские СМИ еще пишут, что Virtus обрел камеры кругового обзора (у дореформенного седана одна камера заднего вида).

Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
Обновленный Volkswagen Virtus для Индии
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В Индии VW Virtus все так же будет доступен с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатой механикой. Есть и альтернатива. Вероятно, как и в случае с обновленной Skoda Slavia, у рестайлингового Virtus с 1.0 TSI вместо классического шестиступенчатого автомата появился восьмиступенчатый. А седан Volkswagen с 1.5 TSI наверняка сохранил семиступенчатый робот DSG.

Дореформенный Volkswagen Virtus для Индии
Дореформенный Volkswagen Virtus для Индии
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Дореформенный Volkswagen Virtus для Индии
Дореформенный Volkswagen Virtus для Индии
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Дореформенный Volkswagen Virtus для Индии
Дореформенный Volkswagen Virtus для Индии
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Дореформенный Volkswagen Virtus для Индии
Дореформенный Volkswagen Virtus для Индии
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В Индии обновленный Volkswagen Virtus ждут в продаже в декабре. Машины индийского производства поставляют и на экспорт. Например, в ЮАР модель известна как VW Polo Sedan. Но экспортные версии, видимо, модернизируют уже в следующем году, как и латиноамериканский Virtus. К слову, для последнего это будет уже второй рестайлинг.

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