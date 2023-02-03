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  • VW Virtus, который так и не стал российским седаном Polo: ещё одна обновлённая версия

VW Virtus, который так и не стал российским седаном Polo: ещё одна обновлённая версия

03.02.2023 194 0 0

После рестайлинга кое-где линейку комплектаций «четырехдверки» расширили. Кроме того, если сравнивать с предыдущим модельным годом, то Виртус стал доступнее.

Седан Volkswagen Virtus дебютировал в 2017 году, изначально он был заявлен в качестве модели, созданной специально для Латинской Америки, выпуск наладили в Бразилии. Кстати, когда-то эта «четырехдверка» считалась прообразом нашего следующего VW Polo, но российский седан со сменой поколений превратился в лифтбек на базе Skoda Rapid. Виртус же с прошлого года делают еще и в Индии – сразу в обновленном виде, причем машины индийского производства поставляют и в другие страны (в том числе, под именем Polo Sedan). Но только сейчас рестайлинг пережила и бразильская «четырехдверка».

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Напомним, в основе «индийца» лежит платформа MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия MQB-A0. Бразильский седан построен на исходной «тележке», и, судя по тому, что у него больше электронных ассистентов, после рестайлинга такой Virtus на платформу попроще переводить все же не стали. По габаритам «бразилец» в целом совпадает с индийской «четырехдверкой», разве что последняя модель чуть выше. Если же сравнивать с дореформенным седаном, то длина Виртуса выросла на 79 мм до 4561 мм, высота теперь равна 1476 мм (+4 мм). Ширина и колесная база не изменились – 1751 и 2651 мм соответственно. Прежним остался и объем багажника – 521 литр.

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В плане дизайна бразильский Virtus тоже в основном повторил индийского брата. Отличия от дорестайлингового седана – новые радиаторная решетка, фары и бамперы. Задние фонари сохранили свою форму, но диодную начинку заменили. Еще обновили палитру цветов кузова и ассортимент дисков. В Бразилии больше нет «подогретой» версии GTS (при этом у родственного местного хэтча Polo она осталась), ей на смену пришла новая топовая комплектация Exclusive, хотя и она с уклоном «под спорт». Фишки такой «четырехдверки» — решетка с «сотами», черные 18-дюймовые колеса и потемневшие же декоративные хромированные вставки на бамперах, вдобавок на крышке багажника есть спойлер. Кроме того, только VW Virtus Exclusive положен самый мощный двигатель, но о технике ниже.

Volkswagen Virtus Exclusive
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Volkswagen Virtus Exclusive
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Volkswagen Virtus Exclusive
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Volkswagen Virtus Exclusive
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Volkswagen Virtus Exclusive
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В салоне – новые рулевое колесо, рычаг коробки и кресла, другими еще стали материалы отделки (у Virtus Exclusive простеганная обивка сидений). Уже «в базе» есть шесть подушек безопасности, кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, цифровые приборы (8”), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 6,5 дюйма, задний парктроник и круиз-контроль. 

Начиная со второй по старшинству комплектации появляются адаптивный «круиз» и система автоторможения. А в арсенале дорогих версий значатся светодиодные противотуманки, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедиа с экраном диагональю 10,1 дюйма, климат-контроль с сенсорным блоком управления, камера заднего вида, передний парктроник. При этом у начальных исполнений барабанные задние тормоза, дисковые – привилегия «богатых» Виртусов. Всего же в Бразилии теперь четыре комплектации против трех у дореформенной модели.

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Бразильский VW Virtus давно лишился «атмосферника» 1.6 MSI, и этот двигатель возвращать не стали (хотя кое-где экспортный седан индийского производства доступен с атмосферным мотором). Итого, рестайлинговый Виртус предложен с «турботройкой» 1.0 TSI и «турбочетверкой» 1.4 TSI (в Индии своя моторная гамма). У литрового мотора два варианта: базовый на бензине выдает 109 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 116 л.с., этот движок идет в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом»; отдача второй версии – 116/128 л.с. (бензин/этанол), такая «турботройка» комплектуется исключительно 6АКП. «Турбочетверкой» 1.4 TSI оснащается топовый Virtus Exclusive, этот двигатель выдает 150 л.с. вне зависимости от топлива и работает в паре с 6АКП. Привод только передний.

Рестайлинговый седан Volkswagen Virtus стоит примерно 20 500 – 28 600 долларов, и это дешевле, чем просили за «четырехдверку» предыдущего модельного года (24 000 – 29 300 долларов).

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