Упрощённый Volkswagen Polo обрёл топовую версию GTS

Исполнение «под спорт» появилось у рестайлингового хэтчбека в Южной Америке. От стандартной модели такая версия отличается не только дизайном: это самая мощная местная «пятидверка».

Обычный южноамериканский хэтч Volkswagen Polo обновился в прошлом году. А теперь пришла очередь его «подогретой» версии – такая «пятидверка» в строю с 2019 года, она носит приставку GTS. Напомним, для этого региона хэтчбеки выпускают в Бразилии. Как и европейская модель (ее модернизировали еще в 2021-м), местный Поло построен на платформе MQB-A0, но при этом компакт бразильского производства беднее «европейца» в плане систем безопасности, вдобавок после рестайлинга внешне стандартный «бразилец» отдалился от брата: в частности, у задних фонарей «упрощенного» хэтча прежняя форма, тогда как на корме «старосветского» VW Polo красуются дополнительные секции. К слову, в Бразилии у хэтчбека есть и совсем «бедная» версия, она зовется Track.

Обновленный Volkswagen Polo GTS

В отличие от базовых машин, «спортивные» европейский Polo GTI и южноамериканский Polo GTS спереди выглядят одинаково: «бразилец» получил такие же бампер (с интегрированными диодными ДХО), радиаторную решетку и матричную оптику, плюс имеются аналогичные красная и светящаяся полоски. Фонари, как в Старом свете, так и не появились, зато у VW Polo GTS тоже есть выставленная напоказ двустволка выпускной системы. «Подогретый» хэтчбек «стоит» на 18-дюймовых колесах.



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Внутри Polo GTS повторил исходную «пятидверку», разве что новой версии достались «спортивные» кресла, да салон обильно украшен красной прострочкой и вставками того же цвета. Список оборудования такой же, как у дорогого бразильского «просто» Polo, в него входят виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедиа-система с экраном диагональю 10,1 дюйма, климат-контроль с сенсорным блоком управления, беспроводная зарядка для смартфона, четыре подушки безопасности, система автоторможения, круиз-контроль и камера заднего вида. К примеру, в арсенале европейского VW Polo значатся панорамная крыша, адаптивный «круиз» и система удержания в полосе движения, да и «эйрбэгов» у такого хэтчбека больше.



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Volkswagen Polo GTS предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI, которая выдает 150 л.с. и сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом»: это самая мощная версия в гамме бразильского хэтча. Обычная модель оснащается трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 MPI (77 л.с. на бензине и 84 л.с. на распространенном в Бразилии этаноле) и турбодвижком 1.0 TSI (109/116 л.с. – бензин/этанол). Заявлено, что первую «сотню» Polo GTS наберет за 8,3 секунды, максимальная скорость – 206 км/ч. Стандартная «пятидверка» с «турботройкой» 1.0 и 6АКП разгоняется до 100 км/ч за 11,1/10,5 секунды (бензин/этанол), ее «максималка» — 189/192 км/ч. Ну и добавим, что под капотом европейского VW Polo GTI установлена 207-сильная «турбочетверка» 2.0, она работает в паре с 7DSG, время разгона до «сотни» — 6,5 секунды.



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В Бразилии уже принимают заказы на Polo GTS, цена – примерно 28 500 долларов. Базовый хэтчбек там стоит где-то от 16 500 долларов.

