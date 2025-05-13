Обновлённый спортседан Audi e-tron GT: теперь и базовый вариант

Марка Audi, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, представила серийные полностью электрические спортседаны e-tron GT и RS e-tron GT в 2021 году. Обновление линейка модели пережила в июне 2024 года, однако тогда дебютировали только «подогретые» модификации – S e-tron GT, RS e-tron GT, а также RS e-tron GT performance, занявшая место нового топового исполнения. А теперь, почти год спустя, к посвежевшему семейству присоединилась и версия начального уровня – Audi e-tron GT quattro.

На фото: обновлённая стартовая версия Audi e-tron GT

Четырёхдверка обновилась по тем же лекалам, что и прошлогодние «горячие» исполнения. Стартовый Audi e-tron GT получил другой передний бампер с новыми воздухозаборниками, изменённую заглушку на месте традиционной радиаторной решётки, а также иные затемнённые колёсные диски. Коэффициент аэродинамического сопротивления у этой модели остался прежним – 0,24.

Интерьер обновлённого базового «зелёного» седана получил новые передние спортивные кресла с электрорегулировками в восьми направлениях и со встроенными подголовниками. Ещё его освежили за счёт иных материалов и новых цветовых схем, используемых для отделки салона. Объём багажного отделения остался прежним – 405 литров, а передний грузовой отсек сократился до 77 литров (на 8 литров меньше, чем у дореформенной версии).

Новый вариант Audi e-tron GT quattro весит примерно на 30 кг меньше, чем актуальный «подогретый» вариант с прибавкой S к названию, представленный в 2024-м. Совокупная отдача двухмоторной силовой установки выросла до 503 л.с. (на 27 «лошадок» больше, чем у дореформенной версии), а при активации Launch Control максимальная мощность увеличивается до 585 л.с. (на 55 л.с. больше). В этом случае на разгон с места до «сотни» электрокару нужно 4,0 секунды.

В ходе обновления модели сменили тяговую батарею – ёмкость нового аккумулятора равна 105 кВт*ч (из них пользователю доступны 97 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке у стартовой версии спортседана равен 622 км (по циклу WLTP), тогда как ранее показатель Audi e-tron GT был равен 487 км.

Напомним, у «горячих» версий модели показатели выше. Так, у Audi S e-tron GT совокупная отдача двухмоторной установки равна 679 л.с. (на разгон от 0 до 100 км/ч этой модификации нужно 3,4 секунды). Показатель RS e-tron GT составляет 856 л.с. (2,8 секунды). Суммарная отдача у топового исполнения RS e-tron GT performance составила 925 л.с. (первую «сотню» эта четырёхдверка набирает за 2,5 секунды).

Цена обновлённой стартовой версии Audi e-tron GT уже известна, сейчас модель доступна для заказа на европейском рынке. Как рассказали в компании, начальная стоимость равна 108 900 евро, что эквивалентно 9,77 млн рублей по текущему курсу. Производство нового варианта налажено на заводе Ауди в Неккарзульме (Германия).