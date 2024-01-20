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Обновлённый Toyota RAV4: первые изображения

20.01.2024 145 0 0

Нынешнее поколение популярного японского кроссовера производится уже порядка пяти лет, а это означает, что давно пришло время для рестайлинга. Мы решили представить, как может выглядеть обновлённый автомобиль.

Модель RAV4 ведёт свою историю с 1994 года, именно тогда был представлен кроссовер первого поколения, позиционировавшийся как молодёжный автомобиль для активного отдыха. На это указывает и название автомобиля, которое расшифровывается как Recreation Active Vehicle, а цифра 4 обозначает полный привод. Сегодня на конвейере уже пятая генерация паркетника, премьера которого состоялась в марте 2018 года. Каким же будет рестайлинг?

Нынешний RAV4
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Нынешний RAV4
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Нынешний RAV4
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Пока нет достоверной информации об обновлённой модели, однако мы можем ориентироваться на дизайн последних новинок компании. Скорее всего, RAV4 получит новую переднюю часть: мы изобразили вариант с крупной решёткой радиатора, встроенной в бампер. Фары стали более узкими и получили изменённую графику светодиодных ходовых огней. Боковины едва ли получат сколь-либо существенные изменения, сзади же можно рассчитывать на новые фонари (на нашем рендере изображён вариант со светодиодной полоской во всю ширину кормы в соответствии с актуальной модой). Есть также небольшие изменения в отделке заднего бампера, при этом крышка багажника и крылья остались прежними.  

Рендер обновлённого RAV4

RAV4 пятого поколения построен на модульной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), разные версии которой используют все новинки японской компании. На разных рынках кроссоверу полагаются различные моторы, среди них: бензиновые «атмосферники» объёмом 2,0 и 2,5 литра, а также гибридные модификации на основе последнего. В качестве трансмиссии используется 8-ступенчатая автоматическая коробка либо вариатор.

Рендер обновлённого RAV4

Между тем, на прошлой неделе был представлен новый седан Toyota Camry для Европы.

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