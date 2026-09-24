Обновлённый внедорожник Jetour G700: первые официальные кадры и дата премьеры

Рамный вездеход с индексом G700 в гамме принадлежащего компании Chery бренда Jetour появился в прошлом году. Он входит в отдельную линейку Zongheng, которая была создана специально для полноценных внедорожников и пикапов. В июне текущего года стало известно о том, что марка уже готовит обновленный SUV, тогда его сертификат внесли в базу китайского Минпрома. Теперь модернизированный Jetour Zongheng G700 анонсирован официально: опубликованы первые фирменные картинки, вдобавок один из топ-менеджеров Chery выложил на своих страницах в соцсетях видео с таким внедорожником. Презентация намечена на 29 сентября.

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Jetour Zongheng G700 обрел облагороженный облик, при этом внедорожный имидж сохранен. Модели достался новый передний бампер, он окрашен в цвет кузова. В цвете кузова выполнены и массивные накладки на колесных арках. Кроме того, у Jetour Zongheng G700 появилась другая радиаторная решетка – с более крупными серебристыми декоративными накладками. А еще внедорожнику достался более продвинутый автопилот ADS 5 от Huawei, он все так же включает лидар над лобовым стеклом.

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Габариты не изменились. Длина – 5198 мм, ширина – 2050 мм, высота – 1956 мм, колесная база – 2870 мм. Модели с новым обликом положены 20-дюймовые колеса (для дореформенного внедорожника еще предусмотрены 18-дюймовые).

Обновленный Jetour Zongheng G700

В салоне вроде бы все по-прежнему. Тут трехспицевый руль, узкий экран почти во всю ширину передней панели и отдельный крупный планшет мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположены физические кнопки, площадка для беспроводной зарядки, шайба выбора режима движения и неприкрытые подстаканники. Как и раньше, Jetour Zongheng может быть пяти- или шестиместным.

Обновленный Jetour Zongheng G700

Внедорожник остался подзаряжаемым гибридом, силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 (211 л.с.), который может подключаться к передним колесам (но в основном ДВС работает в режиме генератора). Информации об электромоторах обновленного Jetour Zongheng G700 пока нет, два двигателя дореформенного вездехода вместе выдают 694 л.с., суммарная мощность системы – 904 л.с. При этом объявлено, что G700 с новым дизайном укомплектован батареей емкостью 59,45 кВт*ч, тогда как прежний внедорожник доступен с аккумулятором на 34,13 кВт*ч.

Дореформенный Jetour Zongheng G700 1 / 4 Дореформенный Jetour Zongheng G700 2 / 4 Дореформенный Jetour Zongheng G700 3 / 4 Дореформенный Jetour Zongheng G700 4 / 4

Все подробности о модернизированном Jetour Zongheng G700 узнаем на следующей неделе. Не исключено, что в Китае такой внедорожник станет дополнением, а не заменой. К слову, дореформенную модель поставляют и на экспорт – просто как Jetour G700. Ранее марка сообщала о планах вывести рамный SUV и на наш рынок, но этого пока так и не произошло.