Обновленный лифтбек Lada Granta показался на фото

Российский производитель планирует начать продажи рестайлинговых версий Lada Granta и Lada Kalina в текущем году. Ходят слухи, что эти модели, разделяющие одну платформу, будут объединены в одну линейку – Granta, а от названия Kalina АВТОВАЗ откажется.

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Судя по местам нанесения камуфляжной пленки, а ее немало, процесс обновления зацепит головную оптику автомобиля, радиаторную решетку, передний бампер и капот. Вероятно, будут изменения в дизайне боковой части, а также кормы – бампера и двери багажника. Дизайн Гранты, скорее всего, приведут в соответствие стилю последних новинок марки – Vesta и X-Ray.

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Публичная премьера рестайлинговых моделей Granta и Kalina, как ожидается, состоится в августе в рамках Международного Московского автосалона.

1 / 2 Обновленная Lada Granta (рендер "Колеса.ру") 2 / 2 Обновленная Lada Granta (рендер "Колеса.ру")

Отметим, что если решение отказаться от имени Kalina в пользу Granta подтвердится, то в обновленном семействе Lada Granta будет пять модификаций: седан, лифтбек, универсал и кросс-универсал. Напомним, хэтч и универсалы в настоящее время продаются под именем Kalina.

1 / 3 Лифтбек Lada Granta (актуальная версия) 2 / 3 3 / 3 Лифтбек Lada Granta (актуальная версия)

В настоящее время Lada Kalina и Lada Granta оснащаются бензиновым двигателем объемом 1,6 литра в трех версиях мощности – 87, 98 и 106 л.с. Они агрегатируются с пятиступенчатой механической и четырехступенчатой автоматической коробками передач, а также с «роботом». Еще доступна «заряженная» Kalina Sport со 114-сильным двигателем 1,6 литра в паре с «механикой». Купить Гранту сейчас можно по цене от 399 900 рублей в кузове седан, а лифтбек обойдется в 424 900 рублей минимум. Стоимость хэтчбека Калина начинается с 450 600 рублей, а универсала — с 465 200 рублей.

Кстати, фото тестового прототипа обновленной Lada Kalina портал «Колеса.ру» опубликовал немного раньше.