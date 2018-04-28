В этом году АВТОВАЗ выведет на рынок рестайлинговые Гранту и Калину. Причем, по неофициальной информации, соплатформенные модели объединят в одно семейство – Granta, а бренд Kalina будет ликвидирован. Обновленную Гранту в камуфляже уже не раз ловили во время испытаний, а теперь появились первые фото посвежевшего хэтчбека Lada Kalina. Фото хэтча предоставлены порталу «Колёса.ру» их автором – Константином Сидоркиным.

Судя по снимкам, Калина получит новые радиаторную решетку и фары, другие наружные зеркала и крышку капота. Ракурс и маскировочная пленка не позволяют разглядеть переднюю часть полностью, но, скорее всего, как и у посвежевшей Гранты, ее оформят в икс-стиле Lada Vesta и Xray. А вот икс-образных выштамповок на дверях у Kalina/Granta не будет.

Ожидается, что премьера рестайлинговой Гранты состоится в августе. Вероятно, тогда же представят и обновленную Калину. Не исключено, что машины продемонстрируют в рамках Московского автосалона, который откроется в конце последнего летнего месяца.

В том случае, если слухи подтвердятся и бренд Kalina действительно исчезнет, то в семейство Lada Granta войдут: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-версия «сарая» (последние три модификации – это пока еще Калина).

1 / 3 На фото: актуальная версия хэтчбека Lada Kalina 2 / 3 На фото: актуальная версия хэтчбека Lada Kalina 3 / 3 На фото: актуальная версия хэтчбека Lada Kalina

Напомним, дореформенные Kalina и Granta сегодня доступны с бензиновыми моторами 1.6 мощностью 87, 98 или 106 л.с. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика», четырехступенчатый «автомат» или «робот». У «четырехдверной» Гранты и хэтчбека Kalina также есть «заряженные» модификации Sport со 114-сильным мотором 1.6 и 5МКП. Седан Granta сегодня стоит от 399 900 рублей, лифтбек обойдется минимум в 424 900 рублей. Цена хэтчбека Lada Kalina – от 450 600 рублей, универсала – от 465 200 рублей.

Кстати, ранее в Сети появились эскизы обновленного седана Lada Granta.