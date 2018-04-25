Обновленный Renault Duster Dakar прибавил в цене

Новый Renault Duster Dakar все также можно отличить по черным расширителям арок, накладкам на бампера и колеса, корпусам внешних зеркал и литым колесным дискам. Основное отличие версии Дакар 2018 модельного года в пластиковых накладках на дверях, заменивших наклейки.

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Кроме того, надпись Dakar выполнена на хромированных накладках порогов и накладке на заднем бампере, а еще шильдики с логотипом ралли-рейда прикреплены на дверях под боковыми зеркалами. Цветовая гамма Дакара включает шесть оттенков, причем оранжевый «Аризона» является для спецверсии эксклюзивным.

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Renault Duster Dakar в техническом плане идентичен стандартному Duster, а вот список оборудования у него расширен. Автомобиль получает кондиционер, обогрев передних кресел и ветрового стекла, систему дистанционного запуска двигателя, круиз-контроль и противотуманные фары.

Ключевая разница «нового» Duster Dakar от предшественника заложена в прайс-листе. Ценники «дакаровского» исполнения кроссовера выросли на 50-60 тысяч рублей. Поставки обновленных кроссоверов дилерам запланированы на май.

Комплектация 1.6 6МКП 4WD 2.0 6МКП 4WD 2.0 4АКП 4WD 1.5 dCi 6МКП 4WD Renault Duster Dakar 1 005 990 рублей 1 045 990 рублей 1 095 990 рублей 1 079 990 рублей

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Отметим, по результатам продаж за 2017 год Duster занял седьмое место в ТОП-10 популярных моделей российского рынка. Объем продаж кроссовера в прошлом году составил 43 828 единиц. Для сравнения у Hyundai Creta – 55 305 штук, а у Renault Kaptur – 30 966 экземпляров.

Напомним, осенью прошлого года в Европе дебютировал Renault Duster следующего поколения. Когда новинка доберется до России пока неизвестно.