Обновленный УАЗ Патриот: первые фото с дорожных испытаний

Снимки обновленного внедорожника УАЗ Патриот, кузов которого скрывает камуфляжная пленка, были сделаны на МКАДе одним из читателей издания «РГ» — Иваном Жарским. «Фотошпиону» попалась колонна из трех закамуфлированных автомобилей. Под красным камуфляжем можно легко узнать силуэт Патриота.

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Как сообщал наш портал ранее, на ближайшие два года УАЗ запланировал целый ряд апгрейдов Патриота. В начале осени внедорожник получит модернизированную систему охлаждения двигателя с новым термостатом.

В марте 2019 года УАЗ Патриот начнут оснащать автоматической коробкой передач, которую можно будет выбрать за дополнительную плату. По предварительной информации, внедорожник будет комплектоваться шестиступенчатой автоматической коробкой GM 6L50, выпускаемой по лицензии на французском заводе Punch Powerglide в Страсбурге бельгийской компанией Punch Powertrain.

1 / 5 Под белой и синей пленкой, предположительно китайские внедорожники: Foton Sauvana и Haval H9, соответственно. 2 / 5 Под белой и синей пленкой, предположительно китайские внедорожники: Foton Sauvana и Haval H9, соответственно. 3 / 5 Под белой и синей пленкой, предположительно китайские внедорожники: Foton Sauvana и Haval H9, соответственно. 4 / 5 Под белой и синей пленкой, предположительно китайские внедорожники: Foton Sauvana и Haval H9, соответственно. 5 / 5 Под белой и синей пленкой, предположительно китайские внедорожники: Foton Sauvana и Haval H9, соответственно.

Кроме того, в следующем году состав силовой гаммы Патриота пополнит 150-сильный мотор ЗМЗ-Pro, являющимся, по сути, доработанным двигателем ЗМЗ-409051.10, которому добавили двухрядную цепь ГРМ, изменили фазы газораспределения, повысили степень сжатия с 9,1 до 9,8, доработали выпуск, поршни, клапаны, усилили головку блока, в результате чего отдача, без увеличения рабочего объема, выросла на 15 л.с. и 18 Нм – до 150 л.с. и 235 Нм.

Обновлено: выяснилось, что под маскировкой скрывается нынешний Патриот, а не рестайлинговая версия.

Ранее УАЗ объявил старт продаж специальной версии Патриота по актуальной теме футбола.