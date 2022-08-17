Обновлённый Chery Tiggo 4 скоро стартует в России: кроссоверу пересмотрели моторную гамму

У компактного паркетника теперь новое «лицо» и приставка. На нашем рынке SUV будет доступен только с полуторалитровыми моторами.

В Китае этот кросс Chery только что пережил третью модернизацию, там, напомним, модель зовется Tiggo 5x. До нас же вот-вот доберется паркетник после второго рестайлинга, который на родине провели в 2020 году. Российская версия носит имя Chery Tiggo 4, а обновленному SUV присвоена приставка Pro. В России старт продаж намечен на осень, при этом познакомиться с новинкой можно будет уже в конце августа – тогда у дилеров появятся машины для тест-драйва. Ну а пока местный офис Chery предлагает поразглядывать Tiggo 4 Pro на фирменных картинках, вдобавок объявлены характеристики.



Chery Tiggo 4 Pro для России 1 / 7 Chery Tiggo 4 Pro для России 2 / 7 Chery Tiggo 4 Pro для России 3 / 7 Chery Tiggo 4 Pro для России 4 / 7 Chery Tiggo 4 Pro для России 5 / 7 Chery Tiggo 4 Pro для России 6 / 7 Chery Tiggo 4 Pro для России 7 / 7

Кроссоверу перекроили переднюю часть: модель получила новую радиаторную решетку с точечным рисунком, как у старших паркетников Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, еще заменили бампер, плюс у «четверки» появились сдвоенные светодиодные полоски ходовых огней. У богатых комплектаций снаружи имеются декоративные вставки красного цвета и красные же тормозные суппорты. Наконец, для Tiggo 4 Pro предусмотрены диски нового дизайна.



Chery Tiggo 4 Pro для России 1 / 4 Chery Tiggo 4 Pro для России 2 / 4 Chery Tiggo 4 Pro для России 3 / 4 Chery Tiggo 4 Pro для России 4 / 4

Габариты нашей версии прежние: длина – 4138 мм, колесная база – 2610 мм, паспортный дорожный просвет – 190 мм. Объем багажника составляет 340 литров, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличивается до 1100 литров.



Интерьер российского Tiggo 4 Pro пока засекречен. В Китае второй рестайлинг принес кроссоверу новую переднюю панелью, крупный «парящий» экран мультимедийной системы и сенсорный блок управления «климатом» с шайбами.

Интерьер Chery Tiggo 5x для Китая после второго рестайлинга

Наш паркетник лишился 122-сильного двухлитрового атмосферного мотора. Таким образом, в России Chery Tiggo 4 Pro будет доступен только с полуторалитровыми бензиновыми двигателями: это прежние «атмосферник» и турбодвижок мощностью 113 и 147 л.с. соответственно. Базовый мотор сохранил пятиступенчатую «механику» и CVT, и вариатором же теперь комплектуется турбоверсия (пришел на смену шестиступенчатой роботизированной коробке). Замена трансмиссии не сказалась на динамике кросса с 1.5T (9,7 секунды до «сотни»), зато средний расход топлива отныне 7,1 л/100 км (было 7,2 л/100 км). Кроссовер все так же исключительно переднеприводный.



Дореформенный Chery Tiggo 4 для России 1 / 3 Дореформенный Chery Tiggo 4 для России 2 / 3 Дореформенный Chery Tiggo 4 для России 3 / 3

Обновленный SUV предложат в пяти вариантах исполнения, тогда как у дореформенного паркетника их семь. Состав комплектаций и цены раскроют ближе к старту продаж. Дорестайлинговый Chery Tiggo 4 по прайсу сегодня стоит от 1 699 900 рублей.

