Обновлённый кроссовер Kia Seltos детально раскрылся на видео

Компактному паркетнику подправили внешность и перекроили интерьер. Есть ли технические обновки – узнаем уже после публичной премьеры.

Первые фирменные изображения рестайлингового кросса Seltos компания Kia распространила неделю назад. Теперь же опубликован «дизайн-фильм», благодаря которому можно в деталях рассмотреть все изменения. Напомним, паркетник в строю с 2019 года, ну а полноценная презентация обновленного Селтоса пройдет на автосалоне в корейском Пусане, который откроется 15 июля.

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У фар прежняя форма, но начинку заменили, вдобавок появились светодиодные росчерки ходовых огней, визуально объединенные со светящимися же полосками на новой радиаторной решетке. Другими стали и задние фонари, плюс их отныне объединяет плашка (светится красным). Кроме того, Kia Seltos получил иные бамперы и 18-дюймовые колеса нового дизайна. Наконец, расширена палитра цветов кузова.



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В салоне – новая передняя панель и гигантское табло, которое состоит из виртуальной «приборки» и сенсорного экрана мультимедийной системы, причем последний чуть повернут в сторону водителя. Каждый дисплей – диагональю 10,25 дюйма. Кстати, Kia Seltos индийского производства изначально имеет единый корпус, однако приборы у него – аналоговые, к тому же они «утоплены». Предназначенный для Кореи паркетник также обрел новый блок управления климат-контролем (он лишен «крутилки», отвечающей за регулировку температуры), а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу.



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О технике производитель умолчал. Дореформенный Селтос корейцам предложен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный. Прежде у паркетника в Корее еще был турбодизель 1.6 (136 л.с.), но его давно отправили в отставку. Зато дизель до сих пор есть у Kia Seltos в Индии – это мотор объемом 1,5 литра (115 л.с.). Индийцам модель также доступна с бензиновыми атмосферным мотором 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.). На некоторых рынках, включая российский, в гамму входят «атмосферники» 1.6 MPI и 2.0 MPI.



До остальных стран рестайлинговый Seltos доберется уже после того, как освоит домашний рынок. А вот появление посвежевшего кросса в РФ прогнозировать сложно по понятным причинам.