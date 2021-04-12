Обновлённый Lexus ES засвечен на видео: перемен во внешности немного

Седан Lexus ES актуального поколения, построенный на той же «тележке» GA-K, что и нынешняя Toyota Camry, дебютировал в 2018-м на Пекинском автосалоне. В качестве премьерной площадки для пережившего плановый рестайлинг переднеприводного Лексуса снова выбран Китай – модель покажут 19 апреля на Шанхайском мотор-шоу. Впрочем, удивляться тут нечему. Во-первых, Китай является крупнейшим рынком для ES, причем минувший год модель там закончила в «плюсе»: по данным местных СМИ, реализовано почти 115 000 штук, что на 25% больше, чем в 2019-м. Для сравнения, в Штатах в 2020-м продажи Lexus ES упали на 16% до 43 292 единиц, в Европе седан разошелся тиражом в 3699 экземпляров (-2%), в России же продано 1513 штук (-17%). Ну а во-вторых, Китай, несмотря на пандемию, не отменяет международные выставки.

Обновленный Lexus ES 1 / 3 Обновленный Lexus ES 2 / 3 Обновленный Lexus ES 3 / 3

Судя по тизерам, которые марка распространила в преддверии презентации, внешне Lexus ES сильно не изменился: фары сохранили свою форму, хотя начинка все же другая, плюс скорректированы «зигзаги» ходовых огней; корму же и вовсе вроде бы не тронули. Габариты, скорее всего, прежние: длина дорестайлинговой «четырехдверки» составляет 4975 мм (версии F Sport – 4980 мм), колесная база – 2870 мм.



Салон еще не показали. Не исключено, что «четырехдверке» досталась новая мультимедийная система, также могли доработать «приборку» и блок управления «климатом», ну и заменить материалы отделки.

О технике в Lexus умолчали. В гамму дореформенного седана, предназначенного для Китая, входят бензиновые «атмосферники» M20A-FKS 2.0 и A25A-FKS 2.5, также там предлагается гибридная версия с установкой на основе мотора A25B-FXS 2.5. В Японии «четырехдверка» бывает только в виде гибрида с двигателем A25A-FXS 2.5, а, например, в Штатах и России для модели предусмотрен «традиционный» вариант с мотором 2GR-FKS V6 3.5 (при этом гибридный ES у нас не продают вовсе). Кстати, в США седан в прошлом году обрел полный привод (положен только ES 250 с «атмосферником» 2.5) – не исключено, что после рестайлинга полноприводная версия появится и в других странах.



Дореформенный Lexus ES 1 / 3 Дореформенный Lexus ES 2 / 3 Дореформенный Lexus ES 3 / 3

Между тем обновленный ES станет не единственной премьерой Lexus в Шанхае – там также пройдет публичный показ концептуального электрического паркетника LF-Z, рассекреченного в конце марта. А позже в этом году должны представить кроссовер Lexus NX нового поколения (скорее всего, онлайн).

