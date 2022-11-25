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Обновлённый Mercedes-Benz GLS: первые изображения

25.11.2022 180 0 0

Немецкая компания готовит рестайлинговую версию своего флагманского кроссовера, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

Модель GLS впервые появилась в 2016 году, это имя получил большой кроссовер GL второго поколения с заводским индексом Х166 после рестайлинга. Сегодня на конвейере вторая генерация паркетника с индексом Х167, его премьера состоялась весной 2019 года. Теперь же подходит время для планового обновления, и частично закамуфлированные образцы рестайлинговой версии уже несколько раз попадались в объектив фотошпионов.

Рендер обновлённого GLS

Изменения во внешности будут носить эволюционный характер. Одно из самых заметных отличий от нынешнего кроссовера – новый передний бампер с выполненными в цвет кузова декоративными вставками по краям. Судя по шпионским фотоснимкам, флагманский кроссовер может получить новую решётку радиатора с четырьмя горизонтальными перекладинами (у нынешнего паркетника их две). При этом фары, скорее всего, останутся нетронутыми. Что же касается задней части, то на тестовых образцах маскировочной плёнкой скрыта только область фонарей, которые в ходе рестайлинга могут получить новую графику. Мы изобразили два варианта оформления – в стиле нового кроссовера GLC и флагманского седана S-класса.

Рендеры обновлённого GLS
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Рендеры обновлённого GLS
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В технической части существенных изменений не ожидается. Кроссовер построен на модульной платформе MHA (Modular High Architecture), которую также использует младшая модель GLE. Паркетник оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, топовая версия 63 AMG располагает 4-литровым бензиновым V8 мощностью 612 л.с. (850 Нм). Кроме того, есть роскошная модификация Mercedes-Maybach GLS, которая предлагается с тем же мотором, но с чуть меньшей отдачей – 558 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Все двигатели комплектуются 9-ступенчатой автоматической коробкой 9G-TRONIC.

Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Нынешний Mercedes-Benz GLS
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Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Напомним, в прошлом месяце немецкая компания официально представила свой новый кроссовер EQE.

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