Обновлённый Subaru Legacy: огрубевшее лицо и более мощный мотор для версии Sport

Вслед за кросс-универсалом Outback компания Subaru обновила родственный седан Legacy для североамериканского рынка, в продаже он появится осенью этого года.

Если кроссоверы Subaru расходятся в США очень бодро и позволяют японской марке с её весьма узким модельным рядом стабильно входить в топ-10 лидеров американского рынка, то модель Legacy хитом никогда не была. В этом веке лучшим годом продаж для неё в США стал 2016-й, тогда дилеры реализовали 65 306 экземпляров Legacy, после чего кривая спроса пошла вниз. В 2021 году продажи Legacy составили 22 766 шт. против 313 795 шт. Toyota Camry, 202 676 шт. Honda Accord и 103 777 шт. Nissan Altima. Первый квартал 2022-го тоже не внушает оптимизма: Legacy разошлась тиражом 5520 шт., что на 12% меньше, чем в январе-марте 2021-го.

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Между тем нынешнее седьмое по счёту поколение Legacy на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform) дебютировало относительно недавно, в феврале 2019 года, универсала в этом поколении нет, а седан уже пережил плановый рестайлинг. Передок получил более крупную радиаторную решётку с «усами», впивающимися в фары, а у самих фар теперь более замысловатая форма с двойными заусенцами. Передний бампер стал более рельефным, прежние лаконичные гнёзда противотуманок уступили место крупным пластиковым загогулинам с фальшивыми (глухими) решёточками по краям — весьма спорное дизайнерское решение. Версия Sport теперь имеет красную декоративную полоску на передке. Других косметических обновок нет, корма такая же, как у дореформенных машин.



Единственное новшество в салоне — обновлённый интерфейс мультимедийной системы с 11,6-дюймовым сенсорным экраном, в базе есть беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto.



К функциональным обновкам относятся обогрев руля по всей длине обода, комплекс электронных ассистентов водителя EyeSight с расширенным диапазоном зрения стереокамер, а в топовой комплектации Touring XT эти камеры дополнены третьей центральной широкоугольной камерой, улучшающей распознавание велосипедистов и пешеходов на перекрёстках. Кроме того, у Legacy появился более быстродействующий электрический усилитель тормозов и система автоматического контраварийного подруливания в сочетании с системой мониторинга слепых зон (работает на скорости до 80 км/ч).

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Силовые агрегаты прежние — 2,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый атмосферный оппозитник (185 л.с., 239 Нм) либо 2,4-литровый турбомотор аналогичной конфигурации (264 л.с., 376 Нм), оба идут в сочетании с клиноцепным вариатором Lineartronic (у него есть 8 фиксированных квазипередач для ручного режима переключений) и системой полного привода с межосевой муфтой, которая всегда работает с преднатягом и часть мощности подаёт на заднюю ось.



До рестайлинга версия Sport с перенастроенной подвеской и особым декором предлагалась почему-то с базовым «атмосферником», турбомотор для неё не был доступен. Теперь это недоразумение исправлено и версия Sport по умолчанию снабжается 264-сильным наддувным двигателем.



Цены на обновлённый Subaru Legacy будут объявлены ближе к старту продаж, в России эта модель не была официально представлена даже до известных геополитических событий.

