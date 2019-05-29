Обновлённый BMW X1: «ноздри» теперь больше, а гибрид стал глобальным

Обновлённый BMW X1: «ноздри» теперь больше, а гибрид стал глобальным

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У самого дешёвого паркетника баварской марки подкорректировали внешность. На рынок посвежевшая модель выйдет этим летом.
 

Рестайлинговый BMW X1 еще пару недель назад раскрыли китайцы – в местном сертификационном органе появились фотографии кросса в полный рост. На тех снимках запечатлена удлиненная версия, доступная только в Поднебесной. Однако, как и предполагалось, глобальная модель получила те же изменения в плане дизайна.

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Итак, фирменные «ноздри» срослись и стали больше, передний бампер – новый. Круглые противотуманки уступили место прямоугольникам, которые теперь расположены ниже, над ними появились L-образные декоративные элементы. И фары, и фонари сохранили свою форму, но начинку заменили. Вставка на заднем бампере отныне выполнена в цвет кузова, увеличен диаметр патрубков выхлопной системы. Новая «фишка» — наружное зеркало со стороны водителя проецирует название модели, когда автомобиль разблокирован. По мнению маркетологов BMW, это облегчает посадку в темное время суток. Также расширены палитра цветов кузова и ассортимент колесных дисков.

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В салоне – новые материалы отделки, в качестве опции для BMW X1 впервые предлагается мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (в «базе» — 6,5”, с навигатором – 8,8”). Управлять «мультимедиа» также можно голосом или с помощью контроллера BMW iDrive. Виртуальная «приборка» модели не досталась.

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Моторная гамма прежняя. В Европе кроссовер в версии sDrive18i оснащен бензиновой «турботройкой» 1.5 (140 л.с., 220 Нм), в вариантах sDrive20i/xDrive20i и xDrive25i модель предложат с «четверками» 2.0 мощностью 192 и 231 л.с. соответственно (280 и 350 Нм). Дизельная линейка: sDrive16d имеет трехцилиндровый мотор 1.5 (116 л.с., 270 Нм), паркетники sDrive18d/ xDrive18d и sDrive20d/xDrive20d доступны с двухлитровыми «четверками» с отдачей в 150 и 190 л.с. соответственно (350 и 400 Нм), под капотом топового хDrive25d установлен четырехцилиндровый дизель 2.0 мощностью 231 л.с. (450 Нм). Коробки – «механика», семиступенчатая роботизированная или восьмиступенчатый «автомат» (в зависимости от мотора). Все двигатели соответствуют эконормам EU6d‑temp.

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А в марте следующего года в Европе появится гибрид BMW X1 xDrive25e с возможностью подзарядки от электросети. Такую версию уже давно продают в Китае, в состав установки входят бензиновый трехцилиндровый мотор 1.5 (125 л.с.), 95-сильный электродвигатель (установлен на задней оси) и батарея ёмкостью 9,7 кВт*ч. Только на электротяге гибрид может проехать около 50 км, расход топлива в среднем цикле – 2 л/100 км.

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Обновлённый BMW X1 с ДВС стартует в Старом свете в июле 2019-го, в том же месяце начнут принимать заказы и в России. Модель уже появилась на местном сайте BMW, названы цены: в РФ рестайлинговый BMW X1 предложат в версиях sDrive18i (от 2 100 000 рублей), xDrive20i (от 2 490 000 рублей) и xDrive18d (от 2 440 000 рублей). Отметим, из гаммы убрали xDrive20d. Кстати, дореформенный BMW X1 у нас стоит от 2 020 000 рублей.

 

Авторынок Новинки кроссоверы немецкая иномарка премиальные автомобили BMW X1
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