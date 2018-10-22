В этом году Kia Sportage стал самым продаваемым компактным кроссовером в России, если не принимать во внимание бюджетный Renault Duster: за первые три квартала этого года корейский паркетник разошелся тиражом 24 619 экземпляров, что на 34,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Позади Toyota RAV4 (продан 23 281 экземпляр), VW Tiguan (23 132), Nissan Qashqai (16 010) и Hyundai Tucson (15 978).

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Чтобы удержать пока ещё хрупкое лидерство, корейская фирма пересмотрела для Sportage гамму силовых агрегатов: дуэт 1,6-литрового бензинового туромотора (177 л.с.) и 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями (с января по август его выбрали лишь 39 российских покупателей) уступил место паре, состоящей из 2,4-литрового «атмосферника» GDI (184 л.с.) и 6-ступенчатого гидромеханического «автомата». Такой вариант определенно будет более популярным, так как данусайзинговые двигатели и «роботы» у нас уже традиционно пользуются дурной репутацией, даже если для неё нет никаких объективных предпосылок.

Любопытно, что уже вышедший на российский рынок обновлённый Hyundai Tucson сохранил турбомотор и «робот» (с тест-драйвом можно ознакомиться здесь), а двигатель 2.4 GDI не получил, то есть теперь Sportage и Tucson будут чуть меньше конкурировать друг с другом.

Ещё одна важная техническая обновка: 8-ступенчатый гидромеханический автомат вместо 6-ступенчатого на версиях с 2,0-литровым дизельным двигателем (185 л.с.), но эта комбинация доступна только в сочетании с дорогой комплектацией Premium и полным приводом: такая машина стоит минимум 2 244 900 рублей! Прежде самый доступный дизельный Sportage в комплектации GT Line стоил 2 069 900 рублей.

Базовая версия Classic с 2,0-литровым бензиновым мотором (150 л.с.), передним приводом и 6-ступенчатой ручной коробкой отныне стоит 1 329 900 рублей, на 25 тысяч рублей больше, чем до обновления. Самая доступная версия с передним приводом и АКП в комплектации Classic «Теплые опции» также подорожала 25 «кусков» и теперь стоит 1 489 900 рублей, а за полноприводную версию в той же комплектации нужно отдать 1 509 900 рублей. Новый двигатель 2.4 GDI можно получить только начиная с комплектации Luxe за 1 794 900 рублей.

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Внешне рестайлинговый Sportage четвёртого отличается от дореформенного видоизмененными бамперами, фальшрадиаторной решеткой и светотехникой, а в салоне теперь безрамочный экран мультимедийной системы, подретушированный руль и новые материалы отделки.

В самое ближайшее время мы опубликуем тест-драйв обновлённого корейского кроссовера, а за актуальными ценами на Sportage следите в нашем каталоге новых автомобилей, там пока ещё много дорестайлинговых машин по выгодным ценам.