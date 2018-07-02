Рестайлинговый Pajero IV представлен в Китае, фотографиями автомобиля поделилось местное издание Autohome. Для «поднебесной» версии модели это уже второе обновление – первое было в прошлом году, тогда внедорожник обзавелся мультимедийной системой с большим сенсорным экраном и голосовым управлением. Нынешний рестайлинг затронул экстерьер.

Так, у китайского Pajero 2019 модельного года появились новая радиаторная решетка с более широкими хромированными плашками и серебристая окантовка задних фонарей. Надпись с названием модели на капоте была у предназначенного для Поднебесной варианта и раньше. Двигатель прежний: в Китае Pajero можно купить с бензиновой «шестеркой» 3.0 мощностью 174 л.с. (255 Нм), которая сочетается с пятиступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, полный.

1 / 2 На фото: обновленный Mitsubishi Pajero, версия для Китая 2 / 2 На фото: обновленный Mitsubishi Pajero, версия для Китая

В списке оборудования Mitsubishi Pajero-2019 значатся: беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, камеры кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев кресел. Кстати, в Китае внедорожник представлен только в семиместной модификации.

Цены на Pajero снижены. Если дореформенный внедорожник стоил 369 800 – 429 800 юаней (примерно 3 504 000 – 4 072 000 рублей по актуальному курсу), то посвежевшая модель обойдется в 349 800 – 399 800 юаней (около 3 314 000 – 3 788 000 рублей). В Китай автомобили поставляют из Японии.

Глобальный Pajero новую мультимедиа так и не получил, так что, скорее всего, и нынешний рестайлинг останется прерогативой только китайской версии.

Отметим, мировые продажи Паджеро снижаются: в 2017-м по всему миру было реализовано 34 515 таких автомобилей – это на 45,8% меньше, чем годом ранее. Кстати, в феврале 2018-го в Японии завершили производство трехдверного Pajero, а в апреле немецкий офис Mitsubishi представил «прощальную» версию – внедорожник скоро покинет эту страну.

Поставки Паджеро в Россию продолжаются, у нас «японец» представлен только в пятидверном кузове, с теми же мотором и трансмиссией, что и в Китае. В РФ модель сегодня стоит от 2 799 000 рублей.