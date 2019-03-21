Обновлённый универсал на базе Honda Jazz: прежние установки, зато кожа и подстаканники

Японская компания показала рестайлинговую версию «сарая» Shuttle. «Пятидверка» по-прежнему будет доступна с бензиновым мотором или гибридной установкой.

В самостоятельную модель универсал, созданный на базе хэтчбека Honda Fit (в России хэтч когда-то продавали под именем Jazz), превратился в 2015-м. Грузопассажирский Shuttle доступен только в Японии, а в мае, спустя почти четыре года после премьеры «сарая», там появится обновленная версия.

Универсал получил другие бамперы, вместо круглых противотуманок установили светодиодные полоски. Фары не тронули, но задние фонари – новые. Хромированная плашка на багажной двери превратилась в тонкую «черту», еще одна блестящая полоса добавлена снизу. Кроме того, расширена палитра цветов кузова, появились диски нового дизайна.

В салоне серебристую окантовку дефлекторов обдува заменили на глянцевую черную, в подлокотнике заднего сиденья теперь есть подстаканники. Для топового Honda Shuttle отныне предусмотрены кресла с обивкой из натуральной кожи (ранее — ткань или комбинированная отделка). Как и прежде, минимальный объем грузового отсека универсала составляет 570 литров. Спинки второго ряда складываются вровень с полом, тогда объем увеличивается до 1141 литра (длина грузовой площадки в этом случае — 184 мм).

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В комплексе Honda Sensing пополнение – добавлена система автоматического переключения света фар. Также в этот набор по-прежнему входят адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, предотвращения фронтального столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, распознавания дорожных знаков.

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Установки, по предварительным данным, прежние. Базовый универсал Honda Shuttle оснащается бензиновым мотором 1.5 i-VTEC мощностью 132 л.с., который сочетается с вариатором. Также доступен гибрид (Sport Hybrid i-DCD) с работающим по циклу Аткинсона 110-сильным двигателем 1.5, 30-сильным электромотором и семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Обе версии предлагаются как с передним, так и с полным приводом.

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Цены на обновленный Shuttle объявят 10 мая текущего года. Дореформенный бензиновый универсал стоит от 1 770 120 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 020 000 рублей по актуальному курсу. Гибридная «пятидверка» обойдется минимум в 2 080 080 йен – это около 1 198 000 рублей. В других странах универсал продавать не собираются.

Между тем Хонда готовится представить еще несколько новинок. В частности, в Китае скоро появятся седан Envix и паркетник XR-V (клон HR-V), а в Европе к концу этого года должны стартовать продажи маленького электрического хэтчбека. Что же касается России, то у нас расширение модельной линейки марка пока не планирует. Единственная премьера Honda для РФ – посвежевший кроссовер Pilot.