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Обнулим? Michelin планирует максимально снизить выбросы CO2 на своих объектах

01.06.2020 50 0 0

Ведущая независимая международная организация SBTi (Science Based Targets initiative) в области экологии одобрила цели группы Мишлен по сокращению выбросов парниковых газов.

 

Компания Michelin остаётся верна своей экологической стратегии. Она уже сделала первый шаг на пути к достижению нулевых выбросов на всех объектах к 2050 году: добровольно представила свои целевые показатели по сокращению выбросов CO2 на утверждение SBTi (это совместная инициатива организаций, предусматривающая добровольный подход частных компаний к борьбе с изменением климата) и получила одобрение.

Так, группа обязуется сократить абсолютные объемы выбросов парниковых газов 1 и 2 на 38% к 2030 году (по сравнению с базовыми показателями 2010 года). Кроме того, производитель к этому же сроку намерен сократить на 15% (по сравнению с базовыми показателями 2018 года) абсолютный объем выбросов парниковых газов 3, которые образуются в результате деятельности, связанной с топливом и энергией, транспортировкой и сбытом нефти, а также с переработкой поставленной продукции в конце срока службы. Также группа Мишлен обещает, что 70% ее поставщиков товаров и услуг будут иметь научно обоснованные цели по сокращению выбросов к 2024 году.

Отметим, объем выбросов 1 генерируется источниками, которые принадлежат компании или контролируются ею. Объем выбросов 2 – результат производства энергии, которую Michelin закупает и потребляет. Область 3 охватывает выбросы, возникающие в результате деятельности производителя, но генерируемые источниками, которые не принадлежат компании и не контролируются ею.

В компании отметили, что партнерство с SBTi – это возможность для Мишлен подтвердить обязательства перед своими поставщикам, повысить уровень их социальной ответственности за счет целенаправленных действий по сокращению выбросов CO2 при производстве сырья. Получение одобрения SBTi стало первым шагом на пути к углеродной нейтральности: он даст начало пути к нулевому объему выбросов 1 и 2 на всех объектах Мишлен к 2050 году.

«Одобрение наших целевых показателей по сокращению выбросов CO2 организацией SBTi стало еще одним подтверждением целесообразности экологической стратегии Группы, – комментирует президент группы Мишлен Флоран Менего. – Компания Мишлен поставила перед собой амбициозные цели, полностью соответствующие стратегии. Кроме того, у нас есть долгосрочная концепция в отношении борьбы с глобальным потеплением. Я абсолютно уверен, что для всех направлений нашего бизнеса текущий кризис – это возможность активизировать нашу деятельность и разработать продукты и инициативы, направленные на защиту окружающей среды».

авто и общество шины и диски бизнес экология

 

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