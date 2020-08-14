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  • Очередной отзыв новых Mercedes-Benz в России: рвётся плохой металл

Очередной отзыв новых Mercedes-Benz в России: рвётся плохой металл

14.08.2020 376 0 0

Под отзыв попали автомобили Mercedes-Benz C-Class (W 205), E-Class (W 213), GLC (X/C 253) и AMG GT 4-Door Coupe (X 290), реализованные в нашей стране официальными дилерами в 2020 году. На них необходимо заменить бракованные петли фиксации спинки заднего сиденья.

 

В начале этого года в ходе внутренней проверки компания Mercedes-Benz установила, что на некоторых её моделях, снабжённых электрическими замками спинок заднего сиденья, с левой стороны установлены недостаточно надёжные петли, фиксирующие эти спинки в замках. Если в багажнике машины находится тяжёлый груз, то в случае аварии он может надавить на левую спинку, разорвать некачественную петлю, вылететь в салон и нанести травмы людям.

В документах американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA) указано, что поставщиком некачественных петель является немецкая металлообрабатывающая компания Magna Böco GmbH из Вупперталя. При изготовлении определённой партии этих петель она нарушила технологию термообработки, из-за чего петли не получили требуемую прочность.

Глобальная отзывная кампания в связи с бракованными петлями была объявлена в конце мая, а до нашей страны докатилась только сейчас — она затрагивает 333 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизованных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно заменят на всех входящих в группу риска автомобилях бракованные петли на новые, надлежащего качества.

Вчера стало известно об отзыве в России внедорожников Mercedes-Benz G-Class из-за сбоя в работе блокировок дифференциалов.

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