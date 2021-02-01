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  • Очередной отзыв в РФ: Тойотам и Лексусам заменят форсунки омывателя лобового стекла

Очередной отзыв в РФ: Тойотам и Лексусам заменят форсунки омывателя лобового стекла

01.02.2021 100 0 0

Под условия сервисной кампании попали Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570, сошедшие с конвейера в период с 2012-ый по 2018 год.

 

Российский офис японской компании сообщает о старте отзыва некоторых автомобилей брендов Toyota и Lexus. Как рассказали в ООО «Тойота Мотор», на сервисе уже начали менять форсунки омывателя лобового стекла. Программа проведения этой кампании согласована с Росстандартом. Напомним, подобные мероприятия – это стандартная мировая практика для автопроизводителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров.

На фото: Lexus LX 570

В дилерские центры пригласят владельцев внедорожников Toyota Land Cruiser 200 (60 697 машин) и Lexus LX 570 (21 708 шт.). Все эти автомобили были произведены в период с 31 января 2013 года по настоящее время. Им заменят нынешние форсунки омывателя на модернизированные. Все работы в рамках отзыва будут произведены бесплатно для автовладельцев.

Причиной для старта сервисной кампании стали форсунки омывателя лобового стекла с нагревателем (он предотвращает замерзание жидкости омывателя, находящейся внутри). Однако из-за особенностей уплотнителя, удерживающего нагреватель внутри форсунок, может случиться так, что со временем в нагревателе образуется трещина. В итоге это способно привести к тому, что вода с антигололёдными реагентами попадёт в нагревательный элемент, что приведёт к его короткому замыканию и перегреву; а в худшем случае возможно возгорание.

Как пояснили в российском офисе Toyota, на проведение сервисных работ понадобится примерно сорок минут (срок выполнения может увеличиться в случае, если станция техобслуживания будет загружена). Чтобы получить более подробную информацию о сроках ремонта, владельцам попавших под отзыв Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570 нужно связаться с ближайшим дилерским центром.

На фото: Toyota Land Cruiser 200

Отметим, все автовладельцы, машины которых попали под условия сервисной кампании, будут оповещены дилерами. Кроме того, собственники указанных моделей могут самостоятельно проверить, участвует ли их автомобиль в отзыве: для этого можно связаться с любым дилером Toyota или Lexus. Помимо этого, информация есть на официальных сайтах www.toyota.ru и www.lexus.ru. Для этого нужно зайти в раздел «Владельцам» / «Гарантия и Сервисные кампании» / «Онлайн-сервисы» и проверить VIN-номер машины.

На сегодняшний день Toyota является одной из самых популярных марок в России. Судя по статистике продаж новых автомобилей в 2020 году, она с результатом 91 598 шт. занимает седьмую строчку в списке самых популярных брендов на нашем рынке. В ТОП-15 входит также и Lexus с показателем 20 586 реализованных машин.

Ранее Kolesa.ru сообщал о другом отзыве, он коснулся Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, а также Lexus ES (200, 250, 350), GS (250, 350, 450H, 460), IS (200T), LC (500), LS (350, 460, 500, 600H), LX (570), NX (200T), RC (200T, 350) и RX (200T, 350, 350L, 450H). В общей сложности на сервис позвали 69 051 владельца перечисленных машин, проданных в период с 3 октября 2013 года по середину ноября 2020-го.

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