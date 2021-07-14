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Очередные поправки в техосмотр: правила фотосъёмки хотят ужесточить

14.07.2021 1444 0 0

Предполагается, что автомобили, которые приезжают на проверку технического состояния, начнут фотографировать со всех сторон.

 

В действующих в РФ нормах прописано, что все собственники (физлица) легковых автомобилей, возраст которых превышает четыре года, обязаны в установленные сроки отправлять транспорт на проверку технического состояния. По итогам такого техосмотра в специальной системе формируется электронный документ – диагностическая карта. Он подтверждает, что машина может выезжать на дороги общего пользования. Напомним, ранее водителям выдавали ещё и бумажную копию (лист формата А4), а сейчас такая карта существует только в электронном формате.

На сегодняшний день техосмотр для российских автовладельцев по-прежнему остаётся обязательным. Весной текущего года в процедуру ТО внесли ряд изменений. Так, операторов обязали делать снимки машин, приезжающих на проверку. Позже стало известно о том, что мошенники уже научились обходить все требования и по-прежнему выдают «липовые» диагностические карты (правда, ценник на их услуги вырос). Кстати, в марте в том числе стало более суровым наказание для операторов, незаконно формирующих ДК.

По итогам каждой проверки сейчас от сотрудников пунктов ТО требуется загружать две фотографии машины: первая делается до техосмотра, вторая – после (для них предусмотрен формат .jpeg, разрешение – не ниже 300 dpi). На снимках должна быть хорошо видна передняя часть автомобилей, чтобы можно было распознать марку, цвет и знак госрегистрации. В списке требований числятся и данные в фото-файлах о дате, времени, а также координатах места съёмки.
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Теперь правила фотосъёмки при техосмотре автомобилей хотят ужесточить. По информации «Российской газеты», с очередным предложением выступили в Министерстве транспорта РФ. В ведомстве считают, что операторы техосмотра должны фотографировать не только переднюю и заднюю части автомобиля, но и делать «боковые проекции». Кроме того, предлагается делать и снимок того технического эксперта, который проводил диагностирование. В случаях, если используются передвижные диагностические линии, на изображениях помимо осматриваемого автомобиля должен быть виден роликовый стенд, используемый для проверки тормозных систем.

В документе уточняется также, что применение различных фотоэффектов, способных изменить естественный фон или изображение автомобиля (либо технического эксперта), должно быть исключено. Помимо этого, инициаторы хотят прописать в правилах запрет на редактирование файлов с фотографическими изображениями.

Предполагается, что указанные меры позволят «максимально затруднить фальсификацию» диагностических карт, формируемых в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). В Минтрансе уточнили, что с 1 марта в РФ было возбуждено свыше 1,4 тыс. дел об административных правонарушениях в этой сфере и аннулировано более 590 диагностических карт, которые были выданы с нарушением правил проведения техосмотра.

Несмотря на то, что техосмотр с 22 августа 2021 года не будет требоваться для оформления ОСАГО, он по-прежнему остаётся обязательным для автовладельцев. С начала марта следующего года за отсутствие действующей диагностической карты водителей будут штрафовать на 2000 рублей. Предполагается, что выявлять автомобилистов, вовремя не отправивших машину на ТО, будут с помощью дорожных камер. Отправлять автовладельцам «письма счастья» разрешат раз в сутки.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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