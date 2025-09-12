Новинки ×
Одноместный Lotus Elise VHPK от Analogue Automotive: очень легкий и очень дорогой

12.09.2025 125 0 0

Британская компания Analogue Automotive из деревни Фернхёрст (графство Западный Суссекс) анонсировала очень лёгкий рестомод VHPK на базе Lotus Elise S1: благодаря всего одному месту в салоне и широкому использованию углепластика в конструкции он будет весить 600 кг, а исходный 1,8-литровый бензиновый двигатель Rover серии K будет форсирован до 250 л.с.

Analogue Automotive — молодая компания, основанная автомобильным энтузиастом и предпринимателем Штеффеном Добке, долгое время занимавшимся ремонтом и обслуживанием Lotus Elise. В прошлом году Analogue Automotive представила и вывела на рынок свой базовый рестомод Lotus Elise Supersport. За его основу берётся серийный Lotus Elise ранних лет выпуска (1996 – 2001 годы), то есть Series 1 (S1), его алюминиевый монокок-корытце реставрируется и становится основой для нового, по сути, автомобиля. Новая подвеска с регулируемыми амортизаторами увеличивает колею, устанавливается более точный рулевой механизм и новые, облегчённые дисковые тормоза.

Lotus Elise Supersport от Analogue Automotive
Lotus Elise Supersport от Analogue Automotive
Lotus Elise Supersport от Analogue Automotive
Lotus Elise Supersport от Analogue Automotive
Lotus Elise Supersport от Analogue Automotive
Lotus Elise Supersport от Analogue Automotive
Lotus Elise Supersport от Analogue Automotive
1,8-литровый двигатель Rover серии K, что выдавал на стоковом Lotus Elise от 120 до 195 л.с. в зависимости от модификации, комплексно модернизируется, мощность повышается до порядка 210 л.с., вся она передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую МПК и самоблокирующийся дифференциал Quaife. Салон полностью обновлён, установлены новые облегчённые кресла на углепластиковых каркасах. Итоговая снаряженная масса Lotus Elise Supersport составляет всего 699 кг, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость — 225 км/ч. Стоит такой рестомод от 100 000 фунтов стерлингов без учёта цены донорского автомобиля (можно отдать на переделку свой Lotus Elise либо Analogue Automotive сама найдёт подходящий экземпляр на вторичном рынке).

Lotus Elise VHPK от Analogue Automotive
Lotus Elise VHPK от Analogue Automotive
Lotus Elise VHPK от Analogue Automotive
Lotus Elise VHPK от Analogue Automotive
Lotus Elise VHPK от Analogue Automotive
На этой неделе Analogue Automotive анонсировала ещё более хардкорный по части веса и мощности проект VHPK — компания называет его «мечтой пуриста». Lotus Elise VHPK должен весить не более 600 кг, а из 1,8-литрового моторчика планируется выжать более 250 «лошадей». Одна из главных мер по сокращению веса — одноместный салон. Такой, к слову, был у гоночных Lotus Elise, что выступали в 2000 и 2001 годах в чемпионате Autobytel Lotus Championship — его гонки проводились перед гонками кузовного чемпионата British Touring Car Championship.

Lotus Elise VHPK от Analogue Automotive

Кузов у Lotus Elise VHPK будет практически полностью выполнен и углепластика, колёса тоже будут углепластиковыми, а внутри них будут установлены карбон-керамические тормоза. Смена компоновки салона повлечёт его полную переделку, все новые компоненты будут максимально лёгкими, но не лишёнными изысканности.

Analogue Automotive планирует построить только 35 экземпляров Lotus Elise VHPK, цена пока не объявлена, но ясно, что она будет существенно выше цены версии Supersport. Производство и поставки начнутся в следующем году. Также Analogue Automotive готовит кросс-версию своего рестомода на базе Lotus Elise, которая составит конкуренцию рестомоду Project Safari от Джорджа Уильямса.

спортивные авто тюнинг классика новинки Lotus Lotus Elise

 

