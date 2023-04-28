Официально: в Россию едет «бюджетный» кроссовер Haval M6

Как и на родине, у нас SUV предложат с безальтернативным полуторалитровым турбомотором, зато коробку можно будет выбрать.

Пару недель назад Kolesa.ru рассказывал о том, что в соседнем Казахстане появился кроссовер Haval M6. А теперь объявлено, что эта модель скоро доберется и до России. Причем, судя по всему, речи о сборке на тульском заводе Хавейла пока не идет: машины будут поставлять напрямую из Китая.

Напомним, на домашнем рынке Haval M6 дебютировал в 2017 году, кросс сделан на базе H6 первого поколения. Под конец 2020-го «эмка» пережила рестайлинг, попутно получив «фамилию» Plus (но в РФ приставки не будет). Сейчас Haval M6 открывает линейку марки в Поднебесной, у нас его тоже позиционируют как «доступный и практичный» кроссовер, хотя цены еще не названы.

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По своим габаритам модель близка к почившему Nissan X-Trail российского производства. Длина M6 равна 4664 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1729 мм, колесная база – 2680 мм. Заявленный объем багажника – внушительные 808 литров, при сложенных спинках задних сидений этот показатель увеличится до 1550 литров. Кроссовер «стоит» на 17-дюймовых колесах.



В России Haval M6 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 143 л.с. и 202 Нм (в Китае – 150 л.с. и 218 Нм). Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

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Российской версии обещаны светодиодная оптика, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, камера заднего вида, подогрев передних сидений, ESP, круиз-контроль. Также в местном подразделении сообщили о том, что основные элементы кузова и колесные арки машин для РФ покрыты специальной антикоррозийной краской. Кроссовер будет представлен только в трех цветах – белом, черном и сером.



Старт продаж Haval M6 намечен на лето. Отметим, в Казахстане кросс сохранил звание самой доступной модели бренда, там его цена начинается с отметки в 8 990 000 тенге, что эквивалентно примерно 1 615 000 рублей по текущему курсу. В России звание самого дешевого кроссовера Haval сегодня носит Jolion – от 1 799 000 рублей (2023 г.в.; в Казахстане Haval Jolion стоит от 11 290 000 тенге или от 2 029 000 рублей).

