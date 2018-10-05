Компания Toyota объявила об очередном крупном отзыве гибридных автомобилей. На внеплановое обслуживание предстоит отправиться моделям Prius и Auris, выпущенным в период с октября 2008 года по ноябрь 2014-го.

Ровно месяц назад стало известно том, что более миллиона хэтчбеков Prius и гибридных кроссоверов Toyota C-HR могут загореться из-за короткого замыкания, и вот новая напасть: сбой в управляющей электронике гибридной силовой установки может привести к тому, что Приусы и Аурисы перейдут в аварийный режим прямо посреди дороги!

Toyota сообщила, что ей известно как минимум о трех таких сбоях на территории Японии, которые, однако, к счастью, не привели к ДТП. Тем не менее, резкая потеря скорости одного из автомобилей в плотном транспортном потоке может привести к столкновению, а потому Toyota решила на всякий случай отозвать находящиеся в группе риска автомобили. Любопытно, что некоторые гибриды, попавшие под этот отзыв, ранее проходили «лечение» от других неисправностей, то есть уже заслужили у своих владельцев репутацию проблемных. Сообщается также, что в аварийном режиме у автомобилей сохраняется работоспособность рулевого управления и тормозов, то есть у водителя есть возможность убрать машину с дороги.

Группа риска получилась огромной: 2,43 млн автомобилей, из которых 1,25 млн находятся в Японии, 807 тысяч – в США, 290 тысяч – в Европе, остальные разбросаны по Китаю, Африке и Океании. Есть ли среди стран, где могут находиться дефектные машины, Россия, пока неизвестно – до нас тойотовские отзывы если и доходят, то с задержкой в несколько месяцев.

Гибридных Аурисов в России никогда не было, а вот Приусы официально поставляются, хотя и с перерывами. Prius последнего, четвертого поколения вышел на наш рынок весной 2017-го, и за неполный год дилеры реализовали 208 экземпляров. С января по август нынешнего года продано всего 15 гибридных хэтчбеков. На данный момент Prius предлагается в России в единственной фиксированной комплектации «Люкс» по цене 2 252 000 рублей.