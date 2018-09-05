Toyota в огне: пожар может охватить более 1 миллиона машин!

Сегодня ведущие информагентства распространили информацию о крупном отзыве автомобилей Toyota по всему миру. Повышенное внимание к этой теме понятно: Тойоты в первую очередь ассоциируются со словом «надежность», и каждый отзыв в связи с какой-либо неисправностью подтачивает устоявшийся стереотип, а тут на сервис призывают сразу миллион машин! Точнее, 1,03 миллиона.

В огромной группе риска – гибридные хэтчбеки Toyota Prius (в том числе подключаемые к розетке версии) и гибридные кроссоверы Toyota C-HR, выпущенные с июня 2015 года по май 2018-го. Установлено, что из-за пыли, грязи и тряски изоляция кабеля, ведущего к блоку силовой электроники, может повредиться и привести к короткому замыканию. Зафиксирован как минимум один случай задымления – стало быть, существует реальная опасность пожара.

Более половины отзываемых машин (554 тысячи) находятся в Японии, 192 тысячи в США, остальные в Европе и других странах, где продаются упомянутые выше модели. В России из них предлагается только безрозеточная версия Приуса, а для кроссовера C-HR гибридная силовая установка в нашей стране недоступна, так что отзывать их у нас точно не будут. Что до Приусов, то если к нам и завезли пожароопасные экземпляры, то российское представительство объявит об их отзыве позднее.

Примечательно, что это далеко не первая проблема с электрикой у Тойот: в июле японская фирма отзывала в России минивэны Alphard из-за падения напряжения при запуске двигателя во время работы системы старт/стоп. Тогда же в нашей стране нашли четыре кроссовера Highlander, у которых из-за бракованного вакуумного насоса может ослабнуть тормозное усилие.

Приусы, к слову, видали и более крупный отзыв: объявленная в 2016 году из-за риска утечки топлива сервисная кампания затронула 2,87 миллиона автомобилей.