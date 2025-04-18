OMODA C5 возглавил список «Современные авто» по версии «Рейтинги Авто года» 2025

Фастбэк-кроссовер OMODA C5 одержал победу в рейтинге «Современные авто» среди официально представленных автомобилей на российском рынке по итогам всероссийского исследовательского проекта «Рейтинги Авто Года» в 2025 году. Кроме того, модель вошла в Топ-10 рейтингов «Цена-качество» и «Надежные авто» среди официально представленных на российском рынке, заняв 7 и 8 позиции соответственно.

Каждый из автомобилей, участвовавших в исследовании, оценивался по ключевым характеристикам: качеству сборки, безопасности, практичности, комфорту, подготовленности к российским условиям и экономичности.



OMODA C5 представлен в России с 2022 года. В 2023 году OMODA C5 получил титул «Автомобиль года» и стал лидером в номинации «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» в рамках ежегодной премии «ТОП-5 АВТО», а также был удостоен почетного титула «Холодный расчет» по версии Автостат, а в 2024 победил в категории «Компактные внедорожники» на ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России».

Исследовательский проект «Рейтинги Авто года» проводится в рамках премии «Автомобиль года в России» уже на протяжении 11 лет и призван отражать реальные предпочтения российских автовладельцев.

С начала 2025 года бренд OMODA уже успел завоевать несколько наград. Флагманский кроссовер OMODA C7, который готовится к запуску на российском рынке, победил в престижном международном конкурсе French Design Awards, а также получил премию VOICE «Главные лица» в категории «Дизайн года».

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