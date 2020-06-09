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  • Opel начал раскрывать кроссовер Mokka второго поколения: первое изображение без камуфляжа

Opel начал раскрывать кроссовер Mokka второго поколения: первое изображение без камуфляжа

09.06.2020 271 0 0

Производство субкомпактного кроссовера Mokka следующей генерации наладят на французском заводе PSA Group в конце текущего года, а старт продаж намечен на начало 2021-го.

 

Opel вывел на рынок первое поколение Mokka ещё в 2012 году, а спустя четыре года автомобиль в рамках рестайлинга переименовали в Mokka X. В 2017-ом Группа PSA купила у GM бренды Opel и Vauxhall, результатом этого стало прекращение выпуска некоторых моделей, в их числе и Mokka X (производство свернули весной прошлого года). Теперь к презентации готовится модель второго поколения: она избавится от «икса» в названии и породнится с Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Весной компания опубликовала несколько снимков и видео замаскированного прототипа, а сейчас марка начала раскрывать дизайн новинки. Как мы сообщали ранее, он создан по мотивам концепта Opel GT X Experimental образца 2018 года.

Концепт Opel GT X Experimental
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Концепт Opel GT X Experimental
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В компании пояснили, что разработчики дизайна «второго» Opel Mokka вдохновлялись моделью Manta первого поколения – это заднеприводное купе, которое выпускалось в Германии с 1970 по 1975 годы. Новый паркетник получил вытянувшуюся во всю ширину передней части радиаторную решётку с интегрированными фарами и подсветкой, а также с логотипом бренда в центре. Этот элемент фирменного стиля, над которым трудились дизайнеры во главе с Марком Адамсом, в Опеле обозначили как Vizor и пояснили, что подобное оформление «передка» будет у всех следующих новинок марки. 

Известно, что «начинкой» головной оптики Mokka следующей генерации стали светодиоды и новые матричные фары IntelliLux. Судя по изображению, на капоте будущего кроссовера остались центральное ребро и выштамповки по бокам (подобное оформление крышки капота было и у Opel Mokka X). В компании добавили, что корма тоже изменилась в соответствии с новым фирменным дизайном марки. Как именно, пока не ясно, изображений задней части кросса ещё нет.

Габариты новинки не раскрываются. Напомним, длина предшественника, Mokka X, составляет 4275 мм, а колёсная база – 2555 мм. Ожидается, что новый кроссовер займёт место между Opel Crossland X (длина – 4212 мм, расстояние между осями – 2604 мм) и Grandland X (4477 и 2675 мм соответственно). В основе «второй» Mokka лежит «тележка» CMP (Common Modular Platform) от PSA Group, как и у «братьев» – Peugeot 2008 (длина – 4300 мм, колёсная база – 2650 мм) и DS 3 Crossback (4118 и 2558 мм соответственно). В основе электрической версии кросса – Mokka-e – лежит платформа e-CMP.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, смена платформы («первая» Mokka базировалась на «тележке» Gamma II от GM), позволила снизить снаряженную массу автомобиля на 120 кг, при этом жёсткость кузова на кручение была увеличена на 30%. Отметим, версий с колёсной формулой 4x4 у модели больше не будет: новая Мокка окажется только переднеприводной.

В моторную гамму Opel Mokka второго поколения вошли бензиновая «турботройка» объёмом 1,2 литра в вариантах форсировки 100, 130 и 150 л.с., а также 1,5-литровый турбодизель с отдачей 100 и 130 л.с. «Младшие» двигатели предложат в паре с шестискоростной «механикой», а наиболее мощные варианты комплектуются восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin. «Зелёный» Mokka-e оснастили 136-сильным электромотором и батареей ёмкостью 50 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет 320 км.

Старт продаж «второго» Opel Mokka в Европе намечен на начало 2021 года. Конкуренцию этому субкомпактному кроссоверу составят Renault Captur (продано 222 540 экземпляров в 2019 году, +5,4%), а также Volkswagen T-Roc (207 976 шт., +48,8%) и T-Cross (за неполный год – 101 229 шт.). Привезут ли новый паркетник Mokka в Россию, пока не ясно. В случае положительного решения, к нам кросс, вероятно, приедет без электроверсии.

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