Opel не торопится отказываться от «электричек»: к дебюту готовится хот-хэтч Corsa GSE

«Подогретые» версии моделей марок Opel и Vauxhall (принадлежат автогиганту Stellantis) выпускаются под суббрендом, который появился в 2022 году. При этом изначально электрифицированным моделям была положена прибавка GSe к названию: такие модификации есть у некоторых подключаемых гибридов – хэтчбека Astra, универсала Astra Sports Tourer и кроссовера Grandland (отличаются ещё и перенастроенной подвеской). Позже производитель поменял «фамилию» новым «горячим» моделям, теперь она состоит из трёх заглавных букв – GSE.

Концепт Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Как Kolesa.ru сообщал ранее, первенцем обновлённой линейки суббренда стал кроссовер Opel Mokka GSE, его серийный вариант дебютировал в июле 2025 года. Напомним, он разделил «начинку» с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF (все перечисленные марки тоже входят в состав Stellantis). Следом в семейство войдёт Opel Corsa GSE.

Ожидается, что в его основу ляжет концепт «заряженной» трёхдверки Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, который был рассекречен в конце лета 2025-го. Теперь немецкий производитель анонсировал серийный хот-хэтч и объявил, что эта «заряженная» новинка – Opel Corsa GSE – станет доступна для заказа до конца 2026 года, более точная дата старта продаж будет обнародована позже.

Пока что компания сопроводила анонс только одним тизером. На изображении можно увидеть лишь часть профиля хот-хэтча: в частности, пластиковые накладки на колёсные арки и низкопрофильную резину, в которые обуты необычные колёсные диски. Кроме того, за «катками» видны фирменные ярко-жёлтые тормозные суппорты с надписью GSE.

Тизер серийного хот-хэтча Opel Corsa GSE

Пока что информации о серийном хот-хэтче немного, генеральный директор Opel Флориан Хюттль описал его как «небольшой, маневренный и чрезвычайно практичный» электромобиль. Известно, что в его основу ляжет актуальный вариант Opel Corsa, который, по подсчётам компании, остаётся одним из самых популярных компактов в Германии.

Салон концепта Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Подробности о «начинке» серийного Opel Corsa GSE появятся позже. Напомним, в основе предвестника лежит платформа STLA Small, он получил двухмоторную силовую установку – по одному 476-сильному электродвигателю на каждой оси. Совокупная отдача составляет 800 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Ещё «заряженный» шоу-кар снабдили функцией boost, которая обеспечивает дополнительную мощность до 80 л.с. в течение четырёх секунд.

Также ранее сообщалось о том, что полноприводный трёхдверный хот-хэтч Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo способен разогнаться с места до «сотни» всего за 2,0 секунды, а его максимальная скорость равна 320 км/ч. Концепт получил тяговую батарею ёмкостью 82 кВт*ч, а его масса равна 1170 кг. Запас хода на одной зарядке пока по-прежнему не раскрывается.