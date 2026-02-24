Новинки ×
  • Opel не торопится отказываться от «электричек»: к дебюту готовится хот-хэтч Corsa GSE

Opel не торопится отказываться от «электричек»: к дебюту готовится хот-хэтч Corsa GSE

24.02.2026 104 0 0
Opel не торопится отказываться от «электричек»: к дебюту готовится хот-хэтч Corsa GSE

Спортивная новинка немецкой марки, оснащённая полностью «зелёной» техникой, появится в продаже до конца 2026 года.

«Подогретые» версии моделей марок Opel и Vauxhall (принадлежат автогиганту Stellantis) выпускаются под суббрендом, который появился в 2022 году. При этом изначально электрифицированным моделям была положена прибавка GSe к названию: такие модификации есть у некоторых подключаемых гибридов – хэтчбека Astra, универсала Astra Sports Tourer и кроссовера Grandland (отличаются ещё и перенастроенной подвеской). Позже производитель поменял «фамилию» новым «горячим» моделям, теперь она состоит из трёх заглавных букв – GSE.

Концепт Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Как Kolesa.ru сообщал ранее, первенцем обновлённой линейки суббренда стал кроссовер Opel Mokka GSE, его серийный вариант дебютировал в июле 2025 года. Напомним, он разделил «начинку» с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF (все перечисленные марки тоже входят в состав Stellantis). Следом в семейство войдёт Opel Corsa GSE.

Ожидается, что в его основу ляжет концепт «заряженной» трёхдверки Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, который был рассекречен в конце лета 2025-го. Теперь немецкий производитель анонсировал серийный хот-хэтч и объявил, что эта «заряженная» новинка – Opel Corsa GSE – станет доступна для заказа до конца 2026 года, более точная дата старта продаж будет обнародована позже.

Пока что компания сопроводила анонс только одним тизером. На изображении можно увидеть лишь часть профиля хот-хэтча: в частности, пластиковые накладки на колёсные арки и низкопрофильную резину, в которые обуты необычные колёсные диски. Кроме того, за «катками» видны фирменные ярко-жёлтые тормозные суппорты с надписью GSE.

Тизер серийного хот-хэтча Opel Corsa GSE

Пока что информации о серийном хот-хэтче немного, генеральный директор Opel Флориан Хюттль описал его как «небольшой, маневренный и чрезвычайно практичный» электромобиль. Известно, что в его основу ляжет актуальный вариант Opel Corsa, который, по подсчётам компании, остаётся одним из самых популярных компактов в Германии.

Салон концепта Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Подробности о «начинке» серийного Opel Corsa GSE появятся позже. Напомним, в основе предвестника лежит платформа STLA Small, он получил двухмоторную силовую установку – по одному 476-сильному электродвигателю на каждой оси. Совокупная отдача составляет 800 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Ещё «заряженный» шоу-кар снабдили функцией boost, которая обеспечивает дополнительную мощность до 80 л.с. в течение четырёх секунд.

Также ранее сообщалось о том, что полноприводный трёхдверный хот-хэтч Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo способен разогнаться с места до «сотни» всего за 2,0 секунды, а его максимальная скорость равна 320 км/ч. Концепт получил тяговую батарею ёмкостью 82 кВт*ч, а его масса равна 1170 кг. Запас хода на одной зарядке пока по-прежнему не раскрывается.

хэтчбек спортивные авто электромобиль новинки Opel Opel Corsa
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Почему зимой в бензобаке образуется вода и как от неё избавиться Зимой топливный бак автомобиля превращается в климатическую лабораторию. Снаружи мороз, внутри – тёплый воздух, конденсат и немного физики. Как результат, в баке появляется вода. Разбираемся... 305 0 0 24.02.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Пять причин, почему автомобилю необходимы подкрылки Колёсные арки – одна из самых уязвимых зон кузова. Здесь сходятся сразу несколько факторов разрушения: влага, химические реагенты, абразивные частицы и механическое воздействие. И именно зде... 1690 0 0 24.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку Если верить статистике, россияне внезапно полюбили автомобили с пробегом. Но если полагаться на здравый смысл – люди просто научились считать деньги. Калькулятор оказался убедительнее реклам... 2870 21 0 23.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77013 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47068 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19782 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
21 Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку
4 Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi
3 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: дорогой ремонт V6 и вариатор, котор...
Новые комментарии
Change privacy settings