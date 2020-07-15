ОСАГО хотят полностью перевести в электронный формат, в том числе процедуру возмещения ущерба

Ожидается, что «автогражданку» отправят «в онлайн» уже через два года. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

Полис ОСАГО остаётся обязательным документом для всех водителей в стране. Сейчас все желающие могут оформить «автогражданку» без заезда в офис страховой компании – через интернет. Даже распечатывать электронный полис теперь не нужно: при проверке на дороге сотрудникам ГИБДД достаточно предъявить копию, сохранённую, к примеру, в памяти смартфона или планшета. Для других действий с ОСАГО «бумага» всё ещё нужна, но и это власти планируют изменить.



О законопроекте, который предполагает обновление правил электронного документооборота в рамках страхования, сообщают «Известия». Его авторы – глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый зампред того же комитета Игорь Дивинский, депутаты Алексей Изотов и Анатолий Выборный. Предполагается, что поправки смогут упростить процедуру урегулирования убытков по ОСАГО для автовладельцев.

Сейчас собственник машины, получившей повреждения в ДТП (не по его вине), вынужден самостоятельно собирать справки и иные документы, после чего ему необходимо доставить их страховщику на бумажных носителях (он может либо привезти их в офис лично, либо отправить по обычной почте). Также остаётся обязанность потерпевшего предоставлять страховщику повреждённый автомобиль для осмотра (эксперт оценивает ущерб).



По мнению инициаторов, от этой практики пора отказаться: клиентам нужно дать право направлять требуемые документы и информацию в электронной форме. Для этого они предлагают использовать сайт госуслуг. А наряду с реальным осмотром повреждённых машин, по их мнению, можно допустить оценку ущерба экспертами компании по фотографиям и видеороликам (в этом поможет мобильное приложение).

Однако в поправках есть и оговорка: если у страховщика появляются обоснованные сомнения в достоверности тех сведений, которые предоставлены потерпевшим, у него останется право затребовать подтверждение информации: тогда придётся предоставлять документы на бумажных носителях. Вероятно, это распространяется и на достоверность фото/видео повреждений машин. Такая мера позволит страховым компаниям защитить себя от мошенников.



Возможно, перевод документов в электронный формат действительно сделает процесс возмещения ущерба проще. Но спешить с «онлайн-оценкой» убытков, пожалуй, всё же не стоит. Ведь обычные автомобилисты не являются экспертами: они могут не обратить внимание на небольшие дефекты, которые свидетельствуют о скрытых повреждениях. В итоге они не попадут на снимки для страховой, а значит, компания не отремонтирует их за свой счёт (или не включит траты на ремонт в денежную выплату).

Для перевода сегмента обязательного автострахования в полном объёме в электронный формат предлагается в том числе использовать приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Центробанком и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Ожидается, что оно с 1 ноября 2020 года начнёт действовать на всей территории РФ. Пока что сервис позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде только в столице РФ, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.



На переход «в цифру» разработчики законопроекта выделили два года. Сейчас поправки находятся на рассмотрении в Госдуме РФ. Кстати, в ближайшее время в силу вступят поправки, которые позволят страховым компаниям менять стоимость полиса ОСАГО для каждого конкретного клиента (влиять на ценник будут различные факторы, в том числе «штрафная» история водителей).

