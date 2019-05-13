Ошибочные штрафы ГИБДД: в них винят частных владельцев дорожных камер

Раньше Генпрокуратура выявила картельный сговор и превышение полномочий при установке видеосистем.

Теперь частные компании, зарабатывающие на водителях-нарушителях, подвергнут новым проверкам: речь идёт о законности установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Дело в том, что, по мнению правозащитников, немалая часть ошибочных штрафов ГИБДД – это «заслуга» неправильно установленных дорожных камер.

Во многих регионах РФ появились камеры, установленные на обочинах загородных дорог. Рядом с ними находятся гражданские автомобили – они принадлежат тем коммерческим фирмам, которые заключили с региональными и муниципальными властями концессионные соглашения на фиксацию фактов превышения скорости. О необходимости проверки законности установки таких камер ранее заговорил вице-премьер Максим Акимов. Он также отметил, что частный бизнес нужно отстранить от работы по сбору штрафов за нарушения ПДД.

Согласно тендерам, которые появились в регионах РФ, «частников» привлекают к установке камер для снижения числа ДТП на дорогах. Однако, далеко не все действительно пытаются этого добиться, ведь приборы чаще всего устанавливаются не на аварийно-опасных участках или рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами / перекрёстками, а в так называемых «ловушках». Речь идёт о местах перед табличкой выезда из населённого пункта, рядом с будто бы забытыми временными дорожными знаками, на загородных трассах с неинтенсивным трафиком и т.д.

Кстати, как сообщают «Известия», у Федерации автовладельцев России (ФАР) есть претензии не только к местам установки приборов, но и к точности («адекватности») их показаний. Кстати, эта организация продолжает проводить инспекции на тех трассах, где установлены камеры «частников». Они нередко выявляют нарушения: например, устройства, которые должны располагаться на специальных треногах, вместо этого поставлены на бетонные плиты, капоты машин или вовсе лежат на земле. Можно предположить, что показания с таких комплектов не соответствуют действительности.

Согласно требованиям ГОСТа, камеры должны быть установлены в 3 метрах от проезжей части; они не могут быть перекрыты деревьями, столбами или иными предметами; перед стационарными комплексами требуется вешать информационные таблички 8.23 и наносить разметку 1.24.4 (хотя, отметим, их отсутствие не освободит спешившего водителя от уплаты штрафа).

Ещё в феврале текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов предполагал, что видеосистема слежения за соблюдением водителями ПДД станет полностью государственной примерно через 5-6 лет. Однако, если теперь Генпрокуратура продолжит проверки, «частников» могут лишить доступа к дорожным камерам даже раньше. Если смотреть на эту ситуацию оптимистично, то можно предположить, что в итоге приборов на дорогах будет меньше, при этом располагать их будут в действительно нужных местах, где они смогут повлиять на сокращение уровня аварийности. А заниматься ловлей нарушителей станут только компетентные сотрудники.

Однако, даже это не гарантирует отсутствие ошибочных штрафов за нарушения ПДД, поэтому по-прежнему нужна новая система обжалования. Недавно Kolesa.ru сообщали о том, что проект об электронном обжаловании штрафов по-прежнему не готов: на него пришёл отрицательный отзыв правительства РФ. Теперь инициатива будет дорабатываться, так что сколько ещё в стране не будет нормальной системы обжалования ошибочных штрафов ГИБДД, остаётся неизвестным.