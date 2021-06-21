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  • Основание для наказания на езду: перечень запрещённых автомобильных неисправностей изменят

Основание для наказания на езду: перечень запрещённых автомобильных неисправностей изменят

21.06.2021 412 0 1

Министерство внутренних дел РФ разработало поправки, предполагающие расширение списка технических неисправностей автомобиля, которые могут привести к наказанию владельцев. Этот документ пришёлся по душе не всем.

 

Находящийся на рассмотрении проект постановления правительства, созданный МВД, содержит обновлённый «перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Как оказалось, этот документ не оценили в Министерстве экономического развития РФ: ведомство дало на него отрицательное заключение.

В России сейчас используется тот перечень неисправностей, который является приложением к постановлению правительства №1090 – им утверждаются ПДД. Здесь перечислены все неисправности автомобилей, при выявлении которых инспектор имеет право применить статью 12.5 КоАП, по которой минимальное наказание – штраф в размере 500 рублей. В МВД сочли, что актуальный вариант устарел, поэтому в 2020-ом ведомство создало новую редакцию (сейчас находится на экспертизе).

Как сообщает «Коммерсант», Минэкономики, изучив документ, выявило «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц». В ведомстве отметили, что в перечне должны быть только те неисправности транспорта, которые несут прямую угрозу безопасности движения.

Так, проверяющие сочли, что из обновлённой версии перечня нужно исключить такие пункты как неработающая система ABS (если она предусмотрена штатной комплектацией автомобиля), а также неисправность фароочистителей. Также в Минэкономики считают, что в списке должны быть только те неисправности, для выявления которых сотрудникам ГИБДД не нужно дополнительное оборудование. Так что они предлагают убрать ещё проверку «эффективности торможения», ведь для этого требуются роликовые стенды и света фар (используется специальный прибор и площадка с уклоном не более 0,1%).

По данным издания, в МВД намерены доработать обновлённый вариант перечня неисправностей, созданный в прошлом году. Кстати, не все согласны с замечаниями Минэкономики. По словам эксперта по системам освещения Григория Шухмана, штатный фароочиститель помогает не слепить встречных водителей из-за сильного рассеивания светового пучка по причине грязи на ярких фарах. А, как отметил руководитель Центра контраварийной подготовки водителей Алексей Колонтай, при отключении АБС, не работают в том числе система динамической стабилизации ESP и ряд иных функций. Это создаёт опасность при торможении. Предлагается не штрафовать водителей, передвигающихся на машинах с сигнализирующей о нерабочей ABS лампочкой, а разрешить им доехать до места ремонта (без наказания).

Напомним, не так давно в ГИБДД выступили с резонансной инициативой: отменить обязательный техосмотр для легковых машин, не участвующих в коммерческой перевозке пассажиров и грузов. Глава ведомства Михаил Черников предложил сделать процедуру добровольной. Напомним, игроки рынка восприняли предложение скептически. Кроме того, недавно Госдума приняла норму об «отвязке» ОСАГО от техосмотра, изменения вступят в силу 22 августа.

Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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