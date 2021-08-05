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Osram Night Breaker 200 – рост яркости без сокращения ресурса

05.08.2021 182 0 0

Osram представляет автомобильную галогенную лампу повышенной яркости Night Breaker® 200. Новинка обеспечивает прибавку в яркости до 200% по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Разработчики немецкого бренда решили давнюю проблему баланса яркости и долговечности «галогенок»: благодаря оптимизированной конструкции новые лампы Osram светят еще ярче моделей предыдущего поколения Night Breaker® Laser, при этом они не потеряли в сроке службы по сравнению с предшественниками.

 

Партнерский материал

По сравнению со стандартными галогенными лампами свет от Night Breaker® 200 на 200% ярче и на 20% более белый (по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37, установленного для автомобильных галогенных ламп головного света). Эти качества особенно актуальны для автовладельцев, которым приходится часто ездить в темное время суток, в том числе по дорогам с малозаметными дефектами покрытия. Лампы обеспечивают комфорт и безопасность вождения за счет интенсивного светового потока дальностью до 150 метров и цветовой температуры, приближенной к естественному дневному свету. Такие характеристики освещения позволяют водителю заблаговременно заметить пешеходов и дорожные знаки, неровности дорожного полотна, припаркованные на обочине автомобили и прочие опасности.

Максимальной яркости галогенной лампы удалось добиться с помощью передовых технологических решений: доработанного состава газов в колбе, оптимизированной технологии градиентного покрытия и модернизированной нити накала, которую инженеры Osram максимально точно разместили в прозрачном участке колбы между светофильтрами. Специально спроектированный фильтр отсекает лишний свет и создает правильную светотеневую границу – в полном соответствии с требованиями европейского стандарта безопасности. Специалисты Osram подчеркивают, что лампа Night Breaker® 200 светит еще ярче, чем популярная модель предыдущего поколения Night Breaker Laser®, при аналогичном сроке службы. 

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Ассортимент Night Breaker® 200 включает лампы для фар ближнего и дальнего света стандарта H4 с цветовой температурой 4050 Кельвинов и лампы H7 (3700 Кельвинов), которые помимо головного освещения могут использоваться в противотуманных фарах и дневных ходовых огнях. Новые лампы Osram производятся в Германии и поставляются на рынок в картонной коробке либо двойном пластиковом боксе — продукты с такой упаковкой включены в программу OSRAM Trust, с помощью которой покупатель может быстро проверить подлинность изделия на специальном сайте.

Подробнее о лампах здесь.

практика

 

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