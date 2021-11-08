Новинки ×
  • От эксклюзива к мейнстриму: Apollo показала гиперкар Project Evo и массовые электромобили

От эксклюзива к мейнстриму: Apollo показала гиперкар Project Evo и массовые электромобили

08.11.2021 132 0 0

Гонконгская Apollo Future Mobility Group (AFMG) представила на выставке China International Import Expo (CIIE) в Шанхае несколько новинок, демонстрирующих новый вектор развития компании.

 

AFMG — это то, во что превратилась автомобильная компания немецкого инженера и предпринимателя Роланда Гумперта, которая с 2005 по 2012 год выпускала среднемоторный суперкар Apollo с двигателем V8 от Audi (до создания собственной фирмы Гумперт занимал руководящие посты в Audi) и была ликвидирована в 2014 году в результате банкротства. Активы Gumpert выкупила гонконгская инвестиционная компания Ideal Team Ventures (она же, к слову, владеет итальянской маркой De Tomaso) и переименовала её в Apollo Automobil, а Гумперт ушёл работать в китайский электромобильный стартап Aiways.

Весной прошлого года главным акционером (86% акций) бывшей компании Гумперта стала другая гонконгская компания WE Solutions, она и создала структуру под названием Apollo Future Mobility Group, в которую входят автомобильная компания Apollo Automobil и инжиниринговая компания Apollo Advanced Technologies (предоставляет услуги всем желающим).

Apollo Project Evo
1 / 5
Apollo Project Evo
2 / 5
Apollo Project Evo
3 / 5
Apollo Project Evo
4 / 5
Apollo Project Evo
5 / 5

В 2017 году Apollo Automobil представила 780-сильный гиперкар Intensa Emozione (IE) с бензиновым двигателем Ferrari V12 с намерением выпустить всего 10 экземпляров. С тех пор о компании ничего не было слышно, и вот на прошлой неделе она заявилась на выставку CIIE c большим стендом, в центре которого красовался новый гиперкар под названием Apollo Project Evo.

Apollo Project Evo

Судя по всему, Project Evo — это развитие проекта IE, с новым углепластиковым монококом в основе (соответствует правилам безопаснсоти FIA LMP2), переделанной подвеской типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» и ещё более агрессивным дизайном. Увы, технические характеристики пока не объявлены, полноценная презентация ожидается в следующем году, но ясно, что Project Evo — это такой же штучный товар, как Intensa Emozione, и шансы увидеть его на дорогах ничтожно малы.

Apollo EVision S
1 / 4
Apollo EVision S
2 / 4
Apollo EVision S
3 / 4
Apollo EVision S
4 / 4

Будущее AFMG — это не гиперкары, а массовые электромобили. Рядом с Project Evo на шанхайской выставке на стенде крутится большой электрический лифтбек EVision S с двухмоторной 800-вольтовой силовой установкой — он должен стать серийным в 2023 году вместе с родственным кроссовером EVision X, который пока существует только в виде рендеров. О технических характеристиках опять-таки не сказано ни слова, но компания сообщает, что будет сама делать ключевые компоненты — в частности электромоторы с интегрированными инверторами.

Apollo EVision X

Также в планах компании значатся лёгкие электрический грузовички для городских служб доставки — один из прототипов на стенде выполняет роль мобильной кофейни.

Выстрелит Apollo Future Mobility Group или нет, покажет время, а между тем у Роланда Гумперта, похоже, дела идут неважно. Под крылом Aiways он планировал выпустить электрическое купе Nathalie, но сайт Гумперта и странички в соцсетях не обновляются с прошлого года…

В свою очередь Aiways живёт и здравствует: несмотря на скромные продажи в родном Китае (по итогам первых трёх кварталов этого года реализовано менее трёх тысяч машин), стартап смог выйти со своими кроссоверами на европейский рынок. Сейчас марка Aiways представлена в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах и Дании, в 2022-м году запланирован выход на швейцарский рынок.

спортивные авто электромобиль суперкары новинки Apollo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что нельзя делать начинающему водителю: ограничения и штрафы Начинающим водителям в крупных городах порой приходится непросто: плотный трафик, масса дорожных знаков, сложности с парковкой, а иногда еще и не самое лояльное отношение более опытных водит... 595 0 0 08.11.2021
Статьи / Практика От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов? Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая... 1169 1 5 05.11.2021
Статьи / Авто недели Почти не гниет, почти не ломается: стоит ли покупать Nissan Almera Classic за 450 тысяч рублей Недавно мы выбирали максимально недорогой автомобиль на каждый день в лице Kia Spectra и выяснили, что свои 250-300 тысяч он отрабатывает сполна. Правда, локализация корейской машины на «Иж-... 7257 5 1 02.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 61348 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30908 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26881 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings