От эксклюзива к мейнстриму: Apollo показала гиперкар Project Evo и массовые электромобили

AFMG — это то, во что превратилась автомобильная компания немецкого инженера и предпринимателя Роланда Гумперта, которая с 2005 по 2012 год выпускала среднемоторный суперкар Apollo с двигателем V8 от Audi (до создания собственной фирмы Гумперт занимал руководящие посты в Audi) и была ликвидирована в 2014 году в результате банкротства. Активы Gumpert выкупила гонконгская инвестиционная компания Ideal Team Ventures (она же, к слову, владеет итальянской маркой De Tomaso) и переименовала её в Apollo Automobil, а Гумперт ушёл работать в китайский электромобильный стартап Aiways.

Весной прошлого года главным акционером (86% акций) бывшей компании Гумперта стала другая гонконгская компания WE Solutions, она и создала структуру под названием Apollo Future Mobility Group, в которую входят автомобильная компания Apollo Automobil и инжиниринговая компания Apollo Advanced Technologies (предоставляет услуги всем желающим).

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В 2017 году Apollo Automobil представила 780-сильный гиперкар Intensa Emozione (IE) с бензиновым двигателем Ferrari V12 с намерением выпустить всего 10 экземпляров. С тех пор о компании ничего не было слышно, и вот на прошлой неделе она заявилась на выставку CIIE c большим стендом, в центре которого красовался новый гиперкар под названием Apollo Project Evo.



Apollo Project Evo

Судя по всему, Project Evo — это развитие проекта IE, с новым углепластиковым монококом в основе (соответствует правилам безопаснсоти FIA LMP2), переделанной подвеской типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» и ещё более агрессивным дизайном. Увы, технические характеристики пока не объявлены, полноценная презентация ожидается в следующем году, но ясно, что Project Evo — это такой же штучный товар, как Intensa Emozione, и шансы увидеть его на дорогах ничтожно малы.



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Будущее AFMG — это не гиперкары, а массовые электромобили. Рядом с Project Evo на шанхайской выставке на стенде крутится большой электрический лифтбек EVision S с двухмоторной 800-вольтовой силовой установкой — он должен стать серийным в 2023 году вместе с родственным кроссовером EVision X, который пока существует только в виде рендеров. О технических характеристиках опять-таки не сказано ни слова, но компания сообщает, что будет сама делать ключевые компоненты — в частности электромоторы с интегрированными инверторами.



Apollo EVision X

Также в планах компании значатся лёгкие электрический грузовички для городских служб доставки — один из прототипов на стенде выполняет роль мобильной кофейни.



Выстрелит Apollo Future Mobility Group или нет, покажет время, а между тем у Роланда Гумперта, похоже, дела идут неважно. Под крылом Aiways он планировал выпустить электрическое купе Nathalie, но сайт Гумперта и странички в соцсетях не обновляются с прошлого года…



В свою очередь Aiways живёт и здравствует: несмотря на скромные продажи в родном Китае (по итогам первых трёх кварталов этого года реализовано менее трёх тысяч машин), стартап смог выйти со своими кроссоверами на европейский рынок. Сейчас марка Aiways представлена в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах и Дании, в 2022-м году запланирован выход на швейцарский рынок.

