От Москвы до Казани и дальше: на платной трассе М-12 появилась первая объездная дорога

Официального названия у будущего платного дублёра федеральной автодороги М-7 «Волга» пока нет. Сейчас строительство М-12 продолжается, объект должен быть сдан в 2024 году.

Сейчас автомобилисты, которым нужно попасть из Москвы в Казань (или в обратном направлении), используют федеральную дорогу М-7 «Волга». Эта трасса проходит до Уфы, водителям не нужно платить за проезд по ней. На сегодняшний день у неё нет альтернативы, а маршрут между столицами России и Татарстана востребован, так что на автодороге М-7 довольно часто бывают заторы. Чтобы разгрузить трассу «Волга» было принято решение построить платный дублёр, его роль исполнит скоростная автомагистраль М-12 (официальное название она получит позже).



Сначала предполагалось, что маршрут трассы М-12 пройдёт в том числе через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Впоследствии путь было решено скорректировать: трассу должны продлить до Екатеринбурга (на этом ещё в апреле 2021 года настоял президент РФ Владимир Путин). Сейчас работы по возведению дороги уже идут как на новом отрезке – «Казань-Екатеринбург», так и на изначальном маршруте.

Как сообщает госкомпания «Автодор», на втором этапе строительства трассы М-12 (речь идёт о части, которая пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани), уже уложили асфальт на первой временной объездной дороге. Новый путь находится на отрезке во Владимирской области.



Предполагается, что на эту объездную дорогу на время полностью переведут движение автомобилей: это позволит подрядчикам построить транспортную развязку, которая появится на пересечении будущей трассы М-12 с другой дорогой федерального значения – Р-132 «Золотое кольцо».

В ходе возведения нового транспортного узла на автодороге Р-132 планируется расширить проезжую часть, организовать переходно-скоростные полосы движения, создать кольцевые пересечения с подходами, а также переустроить систему поверхностного водоотвода.



Отметим, протяжённость второго этапа трассы М-12 составляет 36 км: этот участок пройдёт по территории Владимирской области от пересечения с действующей бесплатной трассой М-7 до региональной дороги 17Р-2, проходящей по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума. Несмотря на то, что этот отрезок довольно короткий, на нём будет ещё одна развязка – собственно, на пересечении с трассой «Волга».



Как стало известно ранее, новую платную автодорогу в дальнейшем предполагается «растянуть» в обе стороны. Одно из рассматриваемых направлений – на восток. Предполагается, что трасса пройдёт до таких городов, как Омск и Новосибирск. Второй вариант – это возможность развития так называемой юго-восточной хорды: дорога в этом случае пройдёт через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Пока что госкомпания «Автодор» определяется, с какого именно проекта следует начать, старт работ намечен на 2023 год.

Напомним, строительству новой платной трассы уделяется много внимания ещё и потому, что она войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай» (его протяжённость составит 8,5 тыс. км, он пройдёт от Гамбурга до Шанхая). Российский участок маршрута займёт около 2,3 тыс. км. Кроме трассы М-12 в состав также войдут и другие платные дороги – М-11 «Нева» и нескольких пусковых участков ЦКАД.

