От создателя Nissan GT-R: двухмоторный спорткар AIM EV Sport 01 дебютировал в Гудвуде

Облик элегантного заднеприводного электрического купе AIM EV Sport 01 разработал 72-летний японский дизайнер Сиро Накамура, он вдохновлялся эстетикой европейских и японских спорткаров 60-х годов прошлого века. Предполагается, что AIM EV Sport 01 будет выпущен на рынок ограниченным тиражом.

Сиро Накамура пришёл на работу в Nissan в 1999 году и покинул компанию в 2017-м, занимая на тот момент должность шеф-дизайнера, под его началом были созданы такие знаковые для японской марки модели как актуальный спорткар GT-R, купе и кабриолет 370Z, микровэн Cube, электромобиль Leaf, кроссоверы Qashqai, Juke, Murano и премиальный Infiniti FX. Сегодня Накамура возглавляет независимую японскую дизайн-студию SN Design Platform, в которой и разработал электрический спорткар AIM EV Sport 01. За инжиниринговую часть проекта отвечает японская компания AIM Company Limited, известная в мире автоспорта.

AIM EV Sport 01 — это маленький двухместный спорткар с очень гладкими формами в духе машин 60-х, габаритная длина — 3,9 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,2 м, колёсная база — 2,4 м. Любопытно, что с определённых ракурсов новый шедевр Накамуры напоминает электрический спорткар Caterham Project V, также дебютировавший на Фестивале скорости Гудвуде. В основе кузова AIM EV Sport 01 лежит углепластиковый монокок, к которому прикручена пространственная рама из алюминиевый труб. Роль зеркал заднего вида выполняют камеры. Заявленная снаряженная масса спорткара — 1425 кг.



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Силовая установка AIM EV Sport 01 состоит из двух установленных на задней оси электромоторов (каждый вращает своё колесо), их максимальная совокупная отдача — 360 кВт (490 л.с.) и 720 Нм, но разработчики уверяют, что в теории с них можно снять более 600 л.с. Ёмкость батареи — 81 кВт·ч. Подвеска — на двойных поперечных рычага «по кругу». Колёса — 20-дюймовые. Динамические характеристики пока не объявлены.



Салон, в который ведут подъёмные двери, оформлен очень лаконично: на центральной консоли нет экранов, а есть лишь две вращающиеся рукоятки климат-контроля. Компактный и при этом трёхэкранный щиток приборов заключён в серебристую рамку с центральной круглой секцией. На стороне пассажира есть собственный узенький «штурманский» экранчик. На рулевом колесе установлен флажок выбора ездовых режимов. В отделке щедро использованы кожа и карбон.



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AIM EV Sport 01 приехал в Гудвуд в статусе действующего прототипа и совершил демо-заезд по гоночной трассе. В будущем компания AIM собирается наладить мелкосерийное производство этого спорткара, но сроки и цена пока никак не обозначены.

