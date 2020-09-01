Отмена фестиваля ретро и мотоспорта RSBK FEST

Фестиваль RSBK FEST, запланированный на 5 сентября 2020 года, отменяется по независящим от организаторов причинам. Возврат билетов будет организован через билетных агрегаторов.

Мотоспортивный праздник должен был состояться на подмосковной трассе ADM Raceway и собрать всех любителей мотоциклов и ценителей скорости. К сожалению, организаторы чемпионата Russian Superbike Championship International Cup по шоссейно-кольцевым мотогонкам вынуждены отменить данное мероприятие.

Для возврата билетов необходимо обратиться к тому оператору, через которого совершалась покупка — название, логотип и контактные данные должны быть указаны на самом билете. Заявку на возврат можно оставить на сайте агрегаторов или связаться с ними по телефону.

Организаторы приносят извинения гостям и партнерам и надеется увидеть всех любителей мотоспорта на следующих мероприятиях.



