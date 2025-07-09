Новинки ×
  • Pagani Huayra Codalunga Speedster: длинный хвост, съёмная крыша и 7-ступенчатая МКП

Pagani Huayra Codalunga Speedster: длинный хвост, съёмная крыша и 7-ступенчатая МКП

09.07.2025 110 0 1

Итальянская компания Pagani представила очередное произведение автомобильного искусства — суперкар Huayra Codalunga Speedster со съёмным жёстким верхом и рядом технических доработок, отличающих его от исходного купе Huayra Codalunga.

Длиннохвостое купе Pagani Huayra Codalunga без торчащих аэродинамических элементов было представлено в июле 2022 года как последняя и наиболее эстетская производная от среднемоторного суперкара Huayra, дебютировавшего в 2011 году. В сентябре 2022 года на смену Huayra пришёл новый базовый суперкар Pagani под названием Utopia, но история Huayra на этом, как оказалось, не закончена. Вчера состоялась премьера модели Huayra Codalunga Speedster — это не просто Huayra Codalunga со съёмной крышей, а достаточно самобытный проект с множеством уникальных деталей.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Итак, Pagani Huayra Codalunga Speedster — это, по сути, двухместная тарга, съёмный жёсткий верх которой ввиду больших габаритов нужно хранить в гараже. В крыше предусмотрено смотровое окно из поликарбоната, периметр которого плавно перетекает в центральную секцию крышки моторного отсека с поперечными рёбрами. Ветровое стекло и боковые окна укорочены по сравнению с купе для получения более стремительного профиля, вдохновлённого гоночными спортпрототипами 1950-х и 1960-х. Новые двери открываются не вверх, а вбок. Нижняя часть кормы переработана: в неё врезаны два титановых выхлопных патрубка, дополняющих верхнюю керамическую четырёхстволку, считающуюся одним из главных атрибутов любого суперкара Pagani.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Силовой агрегат Pagani Huayra Codalunga Speedster позаимствовал не у исходного купе, а у более современного суперкара Utopia. 6,0-литровый битурбомотор Mercedes-AMG V12 здесь выдаёт 864 л.с. и 1100 Нм и по умолчанию состыкован с 7-ступенчатой «механикой» Xtrac, передающей всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. В виде опции предлагается роботизированная версия этой же коробки передач. Максимальная скорость Huayra Codalunga Speedster ограничена на отметке 350 км/ч, другие динамические характеристики не раскрыты.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Для салона Huayra Codalunga Speedster разработана специальная отделочная ткань с орнаментом в виде вышеупоманутой четырёхстволки выхлопа, из этой ткани сделаны вставки в кожаных креслах и дверных картах, а также набор фирменных багажных сумок и накидок для кресел. Углепластиковые секции на руле заменены аналогичными из красного дерева. Также из красного дерева выполнен набалдашник рычага МКП, выходящего из скульптурного постамента с ничем не прикрытыми тягами. Все основные переключатели выполнены из фрезерованного металла — это фирменный стиль Pagani, равно как и настоящие стрелочные приборы, напоминающие хронографы ручной работы.

1 / 2
2 / 2

Углепластиковый монокок для Huayra Codalunga Speedster был значительно модифицирован, адаптивная подвеска типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» перенастроена. В стандартное оснащение входят мощные карбон-керамические тормоза Brembo, диаметр передних тормозных дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). Собственные ажурные колёса Pagani из лёгкого сплава обуты в шины Pirelli P Zero Trofeo R размерности 265/30 R 20 спереди и 355/25 R 21 сзади. Сухая масса суперкара составляет 1270 кг (на 10 кг меньше, чем у купе), габаритная длина — 4912 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1174 мм, колёсная база — 2795 мм.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Pagani выпустит всего 10 экземпляров Huayra Codalunga Speedster, поставки начнутся в 2026 году. Цена не названа, но ясно, что она огромная — для ориентира скажем, что купе Huayra Codalunga стоило от 7 млн евро.

спортивные авто суперкары новинки Pagani Pagani Huayra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 1 Series II (F20) с пробегом: проблемы тонкого ЛКП и бедненькие, но качественные салоны «Единичка» BMW в кузове F20 – самая новая машина гольф-класса с задним приводом, которую можно сейчас приобрести. И еще у нее нет огромных несуразных «ноздрей», а все моторы – наддувные. И п... 256 0 0 09.07.2025
Статьи / Обзор Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel Презентация новой Lada Niva Travel на Петербургском международном экономическом форуме прошла довольно тихо. Это и понятно: основное внимание было приковано к Lada Azimut. На фоне этого крос... 1838 9 2 07.07.2025
Статьи / Популярные вопросы Раздаточная коробка: что это такое, зачем нужна и какие бывают виды В современном автомобильном мире, захваченном кроссоверами, водители иногда узнают, что в их машине есть раздатка. Точнее, раздаточная коробка. А зачастую – угловой редуктор, а не полноценна... 574 1 2 07.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27607 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 13055 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7224 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
9 Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel
7 Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово
4 Скорость – не главное: как появился родстер Honda S2000 и что у него о...
Новые комментарии
Change privacy settings