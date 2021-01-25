Пандемия не повлияла на планы: Subaru не покинет Европу, несмотря на слабые продажи

В японской компании считают продажи новых автомобилей на старосветском рынке в 2020 году «нелепыми и смешными». Однако на дальнейшую стратегию развития они не повлияли.

Для всего европейского авторынка прошлый год вышел непростым: по данным АСЕА, продажи новых легковых машин по итогам 2020-го снизились на 24,3% и составили менее, чем 12 млн единиц. Этот спад стал наиболее масштабным за всю историю старосветского авторынка. Причина – закрытие дилерских центров, а также иные ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

На фото: Subaru XV

При этом продажи Subaru в Европе рухнули даже заметнее по сравнению с самим рынком: за неполный 2020-ый (сайт Carsalesbase пока предоставил данные только за январь-ноябрь) дилеры реализовали здесь 17 013 экземпляров, что на 35% ниже за первые 11 месяцев 2019 года. Отметим, за предыдущий год (клиенты купили 32 299 шт.) спад составил почти 12%.

О том, что результаты Subaru в Европе в 2020 году являются «смешными и нелепыми» в интервью британскому изданию Autocar рассказал глава местного подразделения Джон Хуртиг. Он связал падение продаж не только с последствиями ковида, но также и с тем, что компания решила предварительно, ещё в конце 2019-го, зарегистрировать много автомобилей: сделать это нужно было до того, как Европейский союз ужесточил нормы автопроизводителей по выбросам (это произошло в январе 2020 года).



На фото: Subaru Forester

Отметим, такая предварительная регистрация автомобилей позволила компании не платить штраф из-за высокого среднего показателя выбросов CO2 по парку Subaru. При этом все эти машины были проданы в прошлом году со скидкой, в итоге маржа от их реализации ощутимо сократилась.

Помимо этого, компания Subaru в отличие от конкурентов «опоздала на вечеринку» по случаю запуска онлайн-продаж, в итоге японский бренд упустил ещё больше возможностей для увеличения собственных результатов на старосветском рынке. Чтобы не терять один из крупнейших рынков, руководство Subaru сменила управленцев в Европе, а также компания пообещала обновлённый модельный ряд. Речь идёт, в частности, о последних версиях XV, Forester и Outback.



На фото: Subaru Outback

А вот второе поколение спорткара BRZ, как мы сообщали ранее, до Европы не доберётся. Напомним, модель отправится на американский рынок: в рамках смены генерации ему изменили «начинку». Теперь под капотом располагается новый четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 2,4 литра с отдачей в 231 л.с. и максимальным крутящим моментом в 250 Нм. Он может работать в комплекте либо с шестискоростной «механикой», либо с шестиступенчатым «автоматом».

Однако Европа может получить «брата-близнеца» модели от марки Toyota (купе сменит имя с GT86 на GR86). Автомобиль пока официально не представлен, однако, ожидается, что «начинка» у него такая же, как у спорткара Subaru, но дизайн окажется другим.

