Европа не теряет надежду получить купе Toyota нового поколения: первые изображения спорткара

Компании Toyota и Subaru сотрудничают с 2005 года, одним из их совместных проектов стала разработка «близнецов» – Toyota GT86 (на некоторых рынках – 86, без «GT») и Subaru BRZ. Эти модели компании представили в 2011 году, так что время смены генерации для спорткаров давно наступило. Ранее стало известно о том, что модель Тойоты нового поколения пройдёт в том числе через «апгрейт» названия – сменит имя GT86 на GR86. Это наименование является отсылкой к подразделению Toyota Gazoo Racing, которое занимается спорт-версиями моделей бренда.



Первый шаг сделала Субару: свою «двухдверку» новой генерации, предназначенную для американского рынка, марка представила пару дней назад. При этом о точной дате дебюта её «брата» от Тойоты пока ничего не слышно (предполагается, что премьера пройдёт до конца текущего месяца), но это не мешает дизайнерам фантазировать о том, как будет выглядеть спорткар, получивший имя GR86. Представленный рендер новой Toyota создал дизайнер испанского издания motor.es.



Рендер Toyota GR86

В качестве отправной точки он использовал новую «двухдверку» Subaru BRZ. Ожидается, что автомобиль будет быстро узнаваемым и, в основном, сохранит пропорции и линии актуальной Toyota GT86. У спорткара будут крупные воздухозаборники, интегрированные в передний бампер, иная головная оптика и другие выштамповки на капоте.

«Второе» купе получит иные боковые юбки и расширенные колёсные арки. Вероятно, большая часть изменений придётся на переднюю часть спорткара Toyota, а в остальном она повторит новый Subaru BRZ. Напомним, эта модель получила другие фонари, а место для крепления автомобильного номера у неё «переехало» с крышки багажника на иной задний бампер. Колёсные диски предлагаются размером либо 17, либо 18 дюймов (в зависимости от версии).



На фото: Subaru BRZ нового поколения

Салон у Toyota GR86, вероятно, окажется таким же, как у «близнеца», он будет рассчитан на четверых седоков. Новинку Subaru снабдили виртуальной «приборкой» диагональю 7 дюймов, где центральное место отведено тахометру. Купе получило мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, сервисами SiriusXM и камерой заднего вида. В списке оснащения числится и комплекс помощников водителю Subaru EyeSight.



В ходе смены поколений обе модели сменили платформу (теперь Subaru Global Platform). Теперь купе BRZ подросло на 30 мм в длину (до 4264 мм), а расстояние между осями у него выросло на 5 мм (до 2575 мм). «Начинка» у купе также будет одинаковой. У «второго» BRZ теперь под капотом располагается новый четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 2,4 литра с отдачей в 231 л.с. и максимальным крутящим моментом в 250 Нм. Он идёт в паре либо с шестискоростной «механикой», либо с шестиступенчатым «автоматом».



На фото: салон Subaru BRZ нового поколения

Уже известно, что спорткар Subaru в Европу не приедет, а вот ждать ли клиентам из Старого Света новую Toyota GR86, пока неясно. Отметим, по данным Carsalesbase, за 2019-ый дилеры сумели продать на этом рынке 920 экземпляров, что, конечно, на 26% меньше, чем годом ранее, но всё-таки больше, чем у BRZ (522 шт.). Если модель всё-таки доберётся до Европы, то продажи, скорее всего, начнутся в первой половине 2021 года.

