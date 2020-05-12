Пандемия повлияла на аварийность в России: число ДТП в апреле сократилось почти вдвое

В ГИБДД подвели итоги месяца, который большинство россиян провели дома из-за мер, призванных сократить распространение коронавируса. Ожидаемо на наших дорогах стало меньше ДТП: в целом по стране показатель за прошлый месяц упал на 43,4% (на сравнению с апрелем 2019-го) до 6250 аварий. В них погибло 768 человек (на 23,3% меньше), было ранено 7850 участников (на 42,7% меньше).



Однако, если сравнивать с показателями первой трети текущего года, результаты не столь утешающие. Так, за январь-апрель 2020-го в РФ зафиксировано 39 192 ДТП, что всего на 9% меньше, чем годом ранее. Число тех, кто получил травмы, за этот период сократилось на 9,4% до 50 339 человек, а уровень смертности даже успел вырасти – на 1,5% – до 4152 погибших.



Напомним, в стране реализуется стратегия по снижению уровня смертности в ДТП (она была одобрена в начале 2018 года). На тот момент показатель социального риска (представляет собой количество погибших на дорогах на 100 000 населения) был равен 13,8. Согласно документу, к 2024 году он должен снизиться до 4, а к 2030-му – до нуля. Для этого количество погибших в авариях должно постоянно и весьма интенсивно снижаться, а у нас, как мы видим, оно успело даже вырасти, причём с учётом периода действия мер, ограничивающих передвижение на автомобилях.

Вернёмся к показателям апреля. Наибольшее снижение числа ДТП (по процентам) отмечено в Чечне (-88%), где за месяц зафиксировали всего одну аварию, в которой пострадал один человек. На втором месте среди регионов РФ – Москва с показателем «минус» 66%. Тройку лидеров замыкает Пермский край (-65,2%), в первую пятёрку вошли ещё Курская область (-61,3%) и Магаданская область (-60%).



По словам главы общественного совета Минтранса Михаила Блинкина, на которого ссылается «Коммерсант», на текущую статистику аварийности повлияли в том числе и дороги. Так, магистрали Москвы находится «почти в идеальном состоянии», при этом машин стало меньше примерно вдвое. В итоге водители позволили себе развить большую скорость, чем обычно, отчего «увеличилась тяжесть последствий» ДТП. Результат – 19-процентный прирост количества погибших на дорогах (при сократившемся более чем в 2 раза числе аварий).

Многие автомобилисты, не только в российской столице, стали позволять себе скорость выше, об этом рассказала Наталья Агре, член правительственной комиссии по БДД. По её мнению, это происходит из-за «мнимого ощущения безопасности», которое вызвано сократившимся количеством транспорта и пешеходов. Водители чаще не следят за дорогой, отвлекаются на смартфоны, так как им кажется, что препятствий стало меньше. В итоге нередко происходят попутные столкновения.



В апреле 2020-го также сократилось и число ДТП по вине нетрезвых водителей – всего зафиксировано 660 таких аварий (-44,5%), в них погибло 86 человек (-71,3%), было ранено 897 участников (-43,3%). Заметно меньше в прошлом месяце стало и аварий с участием пешеходов: 1297 случаев (-60,7%), в них жизни лишились 146 человек (-45,7%), 1192 получили травмы (-62,0%).

По итогам первой трети 2020 года число аварий с участием пешеходов сократилось на 13,1% (до 12 011 инцидентов), количество погибших в них выросло на 2,3% (до 1252 случаев), раненых – уменьшилось на 14,1% (11 272). Прирост наблюдается в категории ДТП на неисправном транспорте (1908 происшествий, +8,5%), а также среди водителей-новичков (2372 инцидента, +1,3%). Напомним, недавно стало известно о том, что вступление в силу новых правил регистрации «переделок» и изменений в процессе сдачи на права перенесли на следующий год. А техосмотр с весны 2021-го российские автовладельцы будут проходить реже.

