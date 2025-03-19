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  • Pango Cars и ХК «Динамо» объявляют о партнерстве в рамках сезона КХЛ

Pango Cars и ХК «Динамо» объявляют о партнерстве в рамках сезона КХЛ

19.03.2025 43 0 0

Бренд Pango Cars, специализирующийся на продажах авто с пробегом по всей России, и Хоккейный клуб «Динамо» подписали соглашение о партнерстве на текущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сотрудничество направлено на объединение усилий для продвижения спорта и развитие автомобильного рынка с пробегом, а также на укрепление связей с болельщиками.

В рамках партнерства Pango Cars станет официальным автомобильным партнером хоккейного клуба «Динамо». 

Хоккей и автомобили объединяет стремление к скорости и постоянному движению только вперед. Для нас крайне важно, чтобы мы развивались во всех направлениях, и это станет новым ответвлением в нашей большой истории. Уверены, что партнерство принесет много пользы как для клуба, так и Pango Cars.
Сергей Сушко
генеральный директор ХК «Динамо»
Мы рады сотрудничеству с таким легендарным клубом, как «Динамо». Данное партнерство отражает наши общие ценности — стремление к совершенству, командный дух и инновации. Мы уверены, что вместе сможем достичь новых высот и подарить болельщикам незабываемые эмоции.
Антон Ганжа
руководитель автомобильной системы Pango Cars

В рамках сотрудничества планируются совместные проекты, направленные на укрепление связи с болельщиками и клиентами.

Обе стороны выражают уверенность в том, что это партнерство станет успешным и долгосрочным, способствуя развитию хоккея и продвижению инновационных решений в автомобильной отрасли.

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