Pango Cars и ХК «Динамо» объявляют о партнерстве в рамках сезона КХЛ

В рамках партнерства Pango Cars станет официальным автомобильным партнером хоккейного клуба «Динамо».
Хоккей и автомобили объединяет стремление к скорости и постоянному движению только вперед. Для нас крайне важно, чтобы мы развивались во всех направлениях, и это станет новым ответвлением в нашей большой истории. Уверены, что партнерство принесет много пользы как для клуба, так и Pango Cars.
Мы рады сотрудничеству с таким легендарным клубом, как «Динамо». Данное партнерство отражает наши общие ценности — стремление к совершенству, командный дух и инновации. Мы уверены, что вместе сможем достичь новых высот и подарить болельщикам незабываемые эмоции.
В рамках сотрудничества планируются совместные проекты, направленные на укрепление связи с болельщиками и клиентами.
Обе стороны выражают уверенность в том, что это партнерство станет успешным и долгосрочным, способствуя развитию хоккея и продвижению инновационных решений в автомобильной отрасли.
Партнёрский материал
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