Пару недель назад появились размытые снимки закамуфлированного кросса SsangYong. Теперь же в распоряжении корейского издания Sisun News оказались новые кадры, включая первое фото интерьера посвежевшего Tivoli. Кросс получил другие бамперы и радиаторную решетку, иные фары. В салоне – новые мультимедийная система и блок управления климатической установкой, центральные дефлекторы обдува теперь расположены сверху, а не по бокам тачскрина.

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По неофициальным данным, рестайлинговый SsangYong Tivoli может обзавестись новой бензиновой «турбочетверкой» 1.2 (140 л.с.) разработки индийской компании Mahindra (Махиндра владеет маркой SsangYong). Ожидается, что этот двигатель также войдет в линейку еще не представленного субкомпактного кросса Mahindra, построенного на базе Tivoli.

Напомним, дореформенный «паркетник» SsangYong оснащается «атмосферником» 1.6 с отдачей в 128 л.с. и 115-сильным дизелем аналогичного объема. Первый мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй – только с 6АКП. Привод – передний или полный. Кстати, у Tivoli еще есть «растянутая» версия, она отличается дизайном экстерьера: в Корее эта модификация называется Tivoli Air, в других странах – XLV. Длина такого кросса – 4 440 мм против 4 202 мм у «короткой» модели.

На родине марки стандартный обновленный «паркетник» представят в конце этого – начале следующего года, версия Air/XLV, вероятно, обновится в 2019-м.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый SsangYong Tivoli 2 / 3 На фото: дорестайлинговый SsangYong Tivoli 3 / 3 На фото: дорестайлинговый SsangYong Tivoli

По итогам 2017-го и первой половины 2018-го Tivoli является самой популярной моделью SsangYong, при этом его продажи в Корее снижаются: в прошлом году спрос упал на 2,9% до 55 280 единиц, за первые шесть месяцев текущего года – уже на 27,7% до 20 690 штук. Причем в июне 2018-го Тиволи занял вторую строчку в рейтинге продаж SsangYong на домашнем рынке, уступив пикапу Rexton Sports.

В России Tivoli и XLV тоже представлены, у нас продажи начались в январе 2017-го. На российском рынке оба кроссовера предлагаются только с бензиновым мотором 1.6 (128 л.с.). У «короткого» автомобиля – передний привод, XLV доступен в версиях 4х2 и 4х4. На данный момент на российском сайте SsangYong отсутствуют цены моделей. На старте продаж Тиволи стоил от 999 000 рублей, XLV – от 1 439 000 рублей. В РФ «паркетники» SsangYong не зашли: в прошлом году у нас продано лишь 47 «коротких» и 26 «растянутых» машин.