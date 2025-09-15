Педальный гибрид Cixi Vigoz: лютые крены и максимальная скорость 120 км/ч

Французский стартап Cixi планирует вывести на рынок интересный гибрид велосипеда, мотоцикла и электромобиля. Vigoz должен быть доступнен всем более-менее здоровым людям и обеспечит им ежедневную физическую нагрузку, так что в фитнес-клуб можно не ходить.

Стартап Cixi был основан десять лет назад группой молодых французских предпринимателей, ратующих за экологию и здоровый образ жизни. Штаб-квартира и завод Cixi находятся в альпийском городе Анси, но завод пока выпускает только бесцепные педальные модули Pers, в которые интегрирован генератор — с помощью таких модулей можно электрифицировать практически любой велосипед. Главная цель стартапа — наладить серийное производство гибрида Vigoz, двухместного транспортного средства с тандемной посадкой, который частично приводится в движение мускульной силой.

В этом году Cixi Vigoz обрёл законченный вид, но дата начала производства пока не объявлена, равно как и цены — известно только, что распространяться Vigoz будет по подписке, то есть полную цену за него никому платить не придётся, а величина ежемесячного платежа будет зависеть от выбранного тарифа.

Cixi Vigoz имеет полностью закрытый кузов каркасно-панельного типа с распашными боковыми дверями, открывающими доступ в двухместный салон. Единственный пассажир сидит за водителем, а если пассажира нет, то можно сложить спинку его кресла и использовать свободное пространство для перевоза крупногабаритных вещей — для их погрузки есть небольшая багажная дверца на корме. Фиксировать торчащий из салона груз придётся ремешками. На крыше тоже можно перевезти габаритный груз — для этого предусмотрены крепления на присосках.

Спереди у Cixi Vigoz два колеса, сзади одно, причём заднее колесо является ведущим. Шины имеют мотоциклетный профиль, так как Vigoz благодаря хитрой кинематике передней подвески может крениться внутрь поворота и проходить его на довольно высокой скорости. За торможение отвечают мощные дисковые тормоза. Характеристики электромотора не раскрыты, известно только, что расчетная максимальная скорость транспортного средства составляет 120 км/ч. Ёмкость размещённой под полом батареи — 22 кВт·ч, её полная зарядка от обычной бытовой розетки займёт шесть часов.

Запас хода на одной зарядке — примерно 160 км, точная цифра будет зависеть в том числе от того, как часто и с каким усилием водитель будет крутить педали. Усилие можно регулировать, так что каждый ездок сможет выбрать комфортную нагрузку. Руль похож на велосипедный и проходит буквально под пятой точкой пилота. Для аварийного тормоза предусмотрена отдельная напольная педаль. Над педальным узлом находятся два приборных экрана. Над лобовым стеклом разместился блок настроечных клавиш и рукояток. В крышу вмонтированы два смотровых окна, обзорность вполне себе аквариумная.

Во Франции и Швейцарии для управления Cixi Vigoz понадобятся обычные автомобильные права, а в ряде других стран — ещё и права на управление мотоциклом. Юридический статус Cixi Vigoz на сайте компании никак не прояснён, то есть неясно, можно ли на нём, например, выезжать на автомагистрали. Весит Vigoz порядка 550 кг, подушек безопасности нет, что будет с водителем и пассажиром этой скорлупки в случае аварии на скорости 120 км/ч, лучше даже не думать. Но гонять на таком гибриде по какой-нибудь тихой альпийской деревне, наверное, действительно очень весело — желающие наверняка найдутся.