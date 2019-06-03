Переводим на газ по-новому: начали действовать поправки в правила ГИБДД

Новые правила по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступили в силу в минувшие выходные.

Оформить нужные документы можно с помощью новых госуслуг. Они появились из-за постановления правительства №413. Документ распространяется на граждан, которые хотят перевести свою машину на газовое топливо, оборудовать её внедорожными бамперами, лебёдкой, экспедиционным багажником, фаркопом. Теперь в РФ для них действует новый порядок легализации тюнинга в ГИБДД. К сожалению, нельзя сказать, что он стал проще.

Чтобы получить разрешение на изменение конструкции автомобиля, собственнику нужно сначала обратиться в испытательную лабораторию, у которой есть аккредитация. С полученным в ней заключением он должен направиться в подразделение ГИБДД, при этом машину показывать не надо. Ведомство проверяет документы и в течение трёх дней выдаёт разрешение на внесение изменений. Собственно, это есть первая новая госуслуга, кстати, её автовладельцам оплачивать не нужно.

Далее с разрешением от ГИБДД собственник будущей «переделки» едет в сервисный центр, где производится установка оборудования. После этого водителю снова нужно обратиться в лабораторию, где будет оценена безопасность изменений: эксперты должны выдать протокол проверки. Затем он проходит техосмотр и возвращается в ГИБДД. Здесь инспекторы подразделения проверяют новую «порцию» документов, а также автомобиль, после чего выдают свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности (в течение 1 дня). Это вторая новая госуслуга, на этот раз придётся заплатить госпошлину, которая составляет 800 рублей.

После этого в течение 10 дней водителю нужно снова обратиться в ГИБДД: на этот раз, чтобы указать изменения в конструкции в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации. Во втором документе появляется отметка с кратким описанием, она требуется для инспекторов ДПС, которые проверяют машины и водителей на дорогах. Отметим, по сведениям «Коммерсанта», услуги лабораторий (выдача разрешения и протокола проверки) будут стоить автовладельцам примерно 10-12 тыс. рублей.

В ГИБДД отметили, что в случаях, когда разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС было получено ГИБДД до 1 июня 2019 года, процедуры завершат по той схеме, которая действовала раньше. Судя по всему, автовладельцы решили воспользоваться этой возможностью: по словам Юрия Пархоменко, гендиректора испытательного центра «Услугиавто», в последние две недели мая спрос на получение разрешений на изменение конструкции ТС ощутимо вырос.

Проблема заключается в том, что в России на сегодняшний день насчитывается не так уж много испытательных лабораторий, у которых есть требуемая по новым правилам аккредитация. Это означает, что многим автовладельцам придётся обращаться в центры, которые находятся далеко, к тому же, скорее всего будут очереди. Также это даст возможность компаниям повысить цены на свои услуги. Как мы уже предполагали ранее, всё это может привести к тому, что на дорогах будет больше нелегальных «переделок».