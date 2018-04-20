О создании нового суббренда компания Changan объявила в январе этого года. Марку назвали COS, как расшифровывается это обозначение – китайцы не сообщили. С введением нового бренда в Changan рассчитывают привлечь более молодую аудиторию, предлагая «больше» автомобиля за меньшие деньги.

Первенцем марки стал семиместный кроссовер COS 1° (да, именно с «градусом»). Вероятно, вседорожник базируется на одной из моделей Changan, но на какой именно – пока неизвестно. Длина кросса равна 4 830 мм, ширина – 1 868 мм, высота – 1 775 мм, размер колесной базы составляет 2 800 мм.

Оснащение у COS 1° действительно «богатое», в арсенале модели значатся: светодиодные фары, 18-дюймовые диски, камеры кругового обзора, панорамная крыша, мультимедийная система с расположенным вертикально сенсорным экраном. Также для модели предусмотрены адаптивный круиз-контроль, обогрев и вентиляция передних кресел, автопарковщик.

Под капотом установлена бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 178 л.с. (280 Нм). Мотор сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Пока нет данных о том, будет ли у новинки полный привод. Отметим, у некоторых моделей Changan есть полноприводные версии – например, у «паркетника» CS75, который недавно появился и в России.

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Официальный дебют COS 1° пройдет 25 апреля на Пекинском мотор-шоу. О планах Changan вывести COS за пределы домашнего рынка не сообщается.

Ранее новые суббренды появились еще у нескольких китайских компаний. Так, Chery представила марку Jetour, Zotye создала бренд Traum, а Great Wall – ORA.